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Δεν φαίνεται να υπάρχει άμεσος κίνδυνος βύθισης του BLUE CARRIER 2, στο οποίο είχε ξεσπάσει φωτιά νωρίς την Παρασκευή βόρεια της Μυκόνου.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, η φωτιά είναι σε ύφεση. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως βασική προτεραιότητα ήταν η σταθεροποίηση του πλοίου και η δημιουργία ασφαλών συνθηκών ώστε εξειδικευμένη ομάδα να μπορέσει να εισέλθει στο εσωτερικό του.

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Το BLUE CARRIER 2 έχει παρουσιάσει ελαφρά κλίση προς τα δεξιά, λόγω των ποσοτήτων νερού που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για την ελεγχόμενη ψύξη των ελασμάτων και τη μείωση των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που είχαν αναπτυχθεί στο εσωτερικό του.Το επόμενο στάδιο προβλέπει απάντληση των υδάτων, προκειμένου να βελτιωθεί η ευστάθεια του πλοίου.

Στη συνέχεια, εξειδικευμένη ομάδα ανάκτησης αναμένεται να πραγματοποιήσει έλεγχο στο εσωτερικό, ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση στους χώρους όπου εκδηλώθηκε και επεκτάθηκε η πυρκαγιά και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα της επιχείρησης.

Εφόσον η πυρκαγιά κατασβεστεί πλήρως και το πλοίο κριθεί ασφαλές για μετακίνηση, εξετάζεται το ενδεχόμενο ρυμούλκησής του σε λιμάνι, το οποίο θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, το Λιμενικό Σώμα και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Οι 29 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 28 μέλη του πληρώματος και οδηγός φορτηγού, είχαν εγκαταλείψει εγκαίρως το πλοίο και μεταφέρθηκαν με σκάφη του λιμενικού στο λιμάνι της Τήνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Το Blue Carrier 2 εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Σύρος – Βαθύ – Κως – Ρόδος – Κως – Πειραιάς, μεταφέροντας 166 φορτηγά οχήματα και 29 επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα.

Το πλοίο μετέφερε σημαντικό φορτίο, μεταξύ άλλων φορτηγά με εμπορεύματα για σούπερ μάρκετ, όπως κρέατα, γαλακτοκομικά και τυριά. Μεταφορικές εταιρείες που είχαν οχήματα στο πλοίο κάνουν λόγο για μεγάλες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανυπολόγιστες ζημιές.

Την προανάκριση για την πυρκαγιά έχει αναλάβει το Λιμενικό Σώμα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, ΑΠΕ-ΜΠΕ