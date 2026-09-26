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Μηνύματα για τα 37 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη έστειλαν μέσω των social media η Ντόρα και ο Κώστας Μπακογιάννης.

«37 χρόνια μετά μας λείπεις το ίδιο. Πόσο πολύτιμη θα ήταν σήμερα η παρουσία σου!» έγραψε η Ντόρα Μπακογιάννη, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφία.

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«”Τα πολιτικά σχήματα οφείλουν να απευθύνουν προτάσεις ζωής και όχι προτάσεις εξουσίας. Χρειαζόμαστε ακόμα μια ανανέωση, που συντονίζει τους κοινωνικούς ρυθμούς με τις απαιτήσεις της εποχής μας. Σήμερα ο καθένας είναι τόσο προοδευτικός ή τόσο συντηρητικός όσο δείχνουν οι πολιτικές του πράξεις.Κράτα λοιπόν όσο μπορείς ελεύθερη την ψυχή και το μυαλό σου, ανοιχτά και για τις αυριανές σκέψεις και ιδέες σου.”Μου λείπεις. Λείπεις» έγραψε ο Κώστας Μπακογιάννης.