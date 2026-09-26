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Τη «βεντάλια» των εμπλεκομένων στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ανοίγει η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε ότι η εντολή του 32ου ανακριτή για άνοιγμα όλων των τηλεφώνων δίνει στους αστυνομικούς τη δυνατότητα να ανακτήσουν μηνύματα και δεδομένα, ακόμη και αν έχουν διαγραφεί από εφαρμογές ή από απλή αποστολή. «Έχουμε περιεχόμενο μηνυμάτων όταν γίνεται η άρση τηλεφωνικού απορρήτου, ακόμα και μηνυμάτων που μπορεί να έχουν διαγραφεί», τόνισε.

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Το χρονικό διάστημα που θα ελεγχθεί θα καθοριστεί από τη Δικαιοσύνη, όμως θεωρείται βέβαιο ότι θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το 24ωρο του συμβάντος, ενώ δεν αποκλείεται να επεκταθεί και σε προηγούμενες ημέρες. «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα ζητηθεί άρση και για τις προηγούμενες ημέρες», ανέφερε αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψουν νέες συνομιλίες και πρόσωπα που μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είχε στείλει μήνυμα στην προφυλακισμένη γιατρό μία ημέρα πριν από τον θάνατό του, όπου εξέφραζε απορίες σχετικά με το ποσό που έπρεπε να καταβάλει για τη θεραπεία, αλλά και επιφυλάξεις για το εάν θα προχωρούσε.

Το μήνυμα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, αναφέρει: «Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη η παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω έξι ή τρεις χιλιάδες. Οπότε να μιλήσω τι και πώς, αλλά θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία, πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά».

Η συγκεκριμένη επικοινωνία φέρεται να επιβεβαιώνεται και από τον υπνοθεραπευτή, ο δικηγόρος του οποίου, Γιάννης Γλύκας, υποστήριξε πως μέχρι στιγμής στη δικογραφία δεν υπάρχουν συνομιλίες του πελάτη του. Διευκρίνισε ότι το μόνο που υπάρχει είναι μόνο φερόμενα μηνύματα τα οποία, όπως είπε, δεν έχουν ενταχθεί ως επίσημα στοιχεία της δικογραφίας.

Όπως υποστήριξε, ο εντολέας του εμφανίστηκε από μόνος του ενώπιον του ανακριτή, χωρίς να έχει προηγηθεί κλήση από τις αρχές, και κατέθεσε επί ώρες όλα όσα γνώριζε για την υπόθεση. «Πήγε μόνος του και δήλωσε ότι ήταν ο αποδέκτης μιας φωτογραφίας που είχε αποσταλεί μέσω μηνύματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος σε φερόμενο μήνυμα στο οποίο αποδιδόταν η φράση «θα τον πιέσω» ή «θα τον συγυρίσω», υποστήριξε ότι αυτό αφορούσε προγραμματισμένο ραντεβού που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο και δεν συνδέεται με το μοιραίο γεγονός. «Το ραντεβού ήταν προγραμματισμένο για Τετάρτη απόγευμα. Αρα δεν είχε γίνει και μακάρι να γίνόταν γιατί θα ζούσε ο Μαζωνάκης».

Ο συνήγορος επανέλαβε ότι ο εντολέας του δεν αντιμετωπίζει κατηγορία, παραμένει μάρτυρας στην υπόθεση και συνεργάζεται με τις δικαστικές αρχές.