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Έναν ενδιαφέροντα διάλογο σε έντονους τόνους είχαν σήμερα στην ΕΡΤ ο πρόεδρος των αστυνομικών Γιώργος Καλλιακμάνης και η προσωρινή πρόεδρος του ΠΙΣ Ματίνα Παγώνη με αφορμή τους ελέγχους στα ιατρεία από μέλη των ιατρικών συλλόγων, όπως προβλέπει μέχρι στιγμής ο νόμος.

Η σπίθα άναψε όταν ο Γιώργος Καλλιακμάνης έθεσε ένα εύλογο ερώτημα: «εγώ είμαι πρόεδρος των αστυνομικών και θα ελέγξω αυτόν που με έκανε πρόεδρο; Μεθαύριο θα πρέπει συγγενής σας να βρεθεί σε τέτοιο ιατρείο, νιώθετε ασφαλής τον έλεγχο να τον έχουν κάνει συνδικαλιστές γιατροί; Και δεν φταίνε. Η πολιτεία τους βάζει. Άνθρωποι που τους ψηφίζουν πάνε να ελέγξουν αυτούς που τους έχουν εκλέξει, Είναι παράλογο. Εγώ θα μπορούσα αν κάνω έλεγχο σωστό αν ήταν σε μένα ο πειθαρχικός έλεγχος από τη στιγμή που με ψηφίζουν αστυνομικοί;»

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Η απάντηση της Ματίνας Παγώνη ήταν ότι «αυτά που λέτε δεν ισχύουν». Και συνέχισε λέγοντας: «Όλοι οι γιατροί κατά τη γνώμη σας είναι ασυνείδητοι γιατί μπορεί να είναι συνδικαλιστές. Λέτε “συνδικαλιστές πήγαν να καλύψουν του γιατρούς”. Δεν είναι έτσι, δεν μπορείτε να προσβάλετε έτσι το σώμα των γιατρών. Δεν μπορεί να λέτε ότι πήγαν συνδικαλιστές να καλύψουν άλλους».

Παρά την έντονη αντίδρασή της προεδρεύουσας της διοικούσας επιτροπής του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ο Γιώργος Καλλιακμάνης επέμεινε: «Ο πολίτης που θα πάει σε ιατρείο που το έχει ελέγξει συνδικαλιστής γιατρός δεν θα νιώθει ασφαλής».

«Επομένως και εσείς ως συνδικαλιστής δεν κάνατε σωστά τη δουλειά σας. Θα μας πείτε ότι συνδικαλιστές γιατροί δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους» ανταπάντησε η κυρία Παγώνη.

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