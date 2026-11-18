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Η πλευρά του θύματος ζητά τη μετατροπή της κατηγορίας σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, υποστηρίζοντας πως ο δράστης είχε εκφράσει προθέσεις αφαίρεσης της ζωής της.

Ο δικηγόρος της 49χρονης προαναγγέλλει προσφυγή κατά του δημοσίου, καταγγέλλοντας ότι το ψυχιατρείο έδιωξε τον δράστη μία ημέρα πριν από το περιστατικό.

Το θύμα υποβλήθηκε σε πολλαπλά χειρουργεία χωρίς ωστόσο να αποκατασταθεί η όρασή της, ενώ η υγεία της παραμένει σε κίνδυνο λόγω των τραυμάτων στο κεφάλι.

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Συγκλονίζει η υπόθεση άγριας επίθεσης στο Χαλάνδρι, όπου ένας 54χρονος προκάλεσε ανεπανόρθωτες βλάβες στα μάτια της 49χρονης αδερφής του, με αποτέλεσμα να χάσει την όρασή της. Ο 54χρονος κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και βρίσκεται προφυλακισμένος, ενώ η πλευρά του θύματος επιδιώκει τη μετατροπή της κατηγορίας σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η 49χρονη περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε αναφέροντας πως ο αδερφός της, της «αποτελείωσε τα μάτια» ενώ ο δικηγόρος της προαναγγέλλει προσφυγή κατά του δημοσίου διότι ο δράστης μία ημέρα πριν την επίθεση ήταν σε ψυχιατρείο, από όπου του ζήτησαν να αποχωρήσει.

«Είχα καταλάβει ότι κάποια πράγματα δεν πήγαιναν καλά στον αδερφό μου όσον αφορά την ψυχολογική του κατάσταση. Έκανε κάποια πράγματα τα οποία ήταν φυσιολογικά να τα κάνει κάποιος άνθρωπος, να βγάλει ένα μπουφάν από το πλυντήριο ας πούμε, αλλά αυτός είχε σπάσει την πόρτα του πλυντηρίου για να το κάνει αυτό», είπε η 49χρονη στον ANT1.

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Η γυναίκα περιέγραψε πως την ημέρα της επίθεσης, τον περασμένο Ιανουάριο, σηκώθηκε το πρωί για να φροντίσει τη μητέρα της και ετοιμαζόταν να πάει για δουλειά: «Αυτός νόμιζε για κάποιο λόγο ότι δεν συμπεριφέρθηκα καλά στη μητέρα μου και σηκώθηκε, με ακινητοποίησε, είχε γουρλωμένα μάτια, μιλούσε έτσι πολύ περίεργα. Προσπάθησα να πάρω κινητά στα χέρια μου, έλεγε ότι ήταν κατά της τεχνολογίας και τα έσπαγε. Γενικά είχε κάποια εμμονή τον τελευταίο καιρό με θρησκευτικές αντιλήψεις. Μου έλεγε ας πούμε και κατά τη διάρκεια του συμβάντος, να επαναλάβω θρησκευτικές εκφράσεις. Και θεώρησε ότι εγώ είμαι ο διάβολος και έπρεπε να με κάνει άγγελο. Έβαλε τα δάχτυλά του μέσα στα μάτια μου, τα πίεζε πάρα πολύ έντονα. Μου αποτελείωσε τα μάτια. Του λέω, δεν θέλω να σου κάνω κακό αλλά χρειάζομαι νοσοκομείο και η αλήθεια είναι ότι μόνος του πήγε και άνοιξε την πόρτα πλέον και τον έπιασαν αμέσως γιατί είχε έρθει η αστυνομία και με παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Εγώ ήμουνα γεμάτη μέσα στα αίματα, δεν είχα καταλάβει δηλαδή, εντάξει εγώ πλέον δεν έβλεπα και ούτε πρόκειται να ξαναδώ».

«Η αλήθεια είναι ότι μόλις με παρέλαβε ο γιατρός μου είπε “μην περιμένεις ότι θα δεις”. Ήταν πολύ δύσκολο για εμένα, δηλαδή τους είπα δεν μπορείτε να μου το λέτε αυτό. Είχαν και ψυχολόγο κλπ.» συμπλήρωσε. Από εκείνη την ημέρα δεν έχει ξαναδεί τον αδερφό της: «διατάχθηκε προσωρινή κράτηση μέχρι να γίνει η δίκη», ανέφερε και συμπλήρωσε: «είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν ξέρω ότι το έχει κάνει ο αδερφός μου. Τον λυπάμαι πραγματικά, δεν έπρεπε ούτε για αυτόν να συμβεί αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν έγκλημα, δηλαδή δεν περίμενα να κάνει κάτι τέτοιο».



«Πήγε σε κρατικό ψυχιατρείο, φώναζε ότι θέλει να της βγάλει την ψυχή από τα μάτια»

Ο δικηγόρος της 49χρονης, Γιάννης Μπαρκαγιάννης ανέφερε πως «έχει επιβεβαιωθεί πως δεν λάμβανε την φαρμακευτική του αγωγή, για αυτό έγινε αυτό». Ταυτόχρονα προανήγγειλε προσφυγή κατά του δημοσίου «γιατί πήγε σε κρατικό ψυχιατρείο».

«Το σημαντικότερο σε αυτή την υπόθεση είναι το λάθος των ψυχιάτρων του ελληνικού δημοσίου. Την προηγούμενη ημέρα τον πήγαν στον ψυχιατρείο με παρακαλητά της παθούσας, πήγε στην ψυχολόγο του που διέγνωσε ότι είναι ψυχιατρική περίπτωση και τον πήγε στο ψυχιατρείο. Στο ψυχιατρείο είπαν είσαι καλά θα σου γράψουμε μια συνταγή και φύγε. Πήγε στο σπίτι και έβγαλε τα μάτια της αδερφής του. Θα κινηθούμε κατά του ελληνικού δημοσίου», δήλωσε ο κ. Μπαρκαγιάννης.

Έκανε λόγο για μια «ιδιαίτερη υπόθεση» που «θέλει λεπτό χειρισμό και ψυχραιμία». «Η εντολέας μου δεν θα ξαναδεί. Έχει κάνει αρκετά χειρουργεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, της το έχουν επιβεβαιώσει οι γιατροί της ότι δεν θα ξαναδεί. Και το χειρότερο είναι πως διατρέχει κίνδυνο και η ζωή της γιατί έχουν επηρεαστεί πολλά όργανα στο εσωτερικό της κεφαλής και μπορεί στο μέλλον υπάρχει κίνδυνος, θέλει προσοχή», δήλωσε.

Όσο για τον δράστη, «ο σκοπός του εκείνη τη στιγμή ήταν να της αφαιρέσει τη ζωή. Άλλωστε όπως έχουν αναφέρει οι μάρτυρες και άτομα της γειτονιάς, φώναζε ότι θέλει να της βγάλει την ψυχή από τα μάτια». Ο δικηγόρος αναφέρει πως σκοπός είναι «να μεταβάλουμε την κατηγορία από βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε απόπειρα ανθρωποκτονίας».

Ο δράστης «είναι στις φυλακές, παρότι εξετάστηκε στην ανακριτική διαδικασία, ορίστηκε πραγματογνώμονας του κράτους ψυχίατρος και τον έκρινε ως μειωμένου καταλογισμού. Για κάποιο λόγο δεν είναι σε ψυχιατρικό τμήμα, τον έχουν σε κανονικές φυλακές».