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Ο δράστης επιτέθηκε στο θύμα κατά τη διάρκεια θρησκευτικού παραληρήματος, πιέζοντας με τα χέρια του τα μάτια της για αρκετή ώρα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η απώλεια της όρασής της είναι πλέον μη αναστρέψιμη.

Ο 54χρονος δράστης είχε επισκεφθεί ψυχιατρική κλινική μία ημέρα πριν από το περιστατικό, αλλά δεν παρέμεινε για νοσηλεία ούτε έλαβε τη φαρμακευτική αγωγή.

Το θύμα εκτιμά πως η τραγωδία θα είχε αποφευχθεί εάν ο αδελφός της είχε κρατηθεί υπό ιατρική παρακολούθηση στο νοσοκομείο.

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Μία φρικιαστική υπόθεση βλέπει το φως της δημοσιότητας απο το Χαλάνδρι, με θύμα μία 49χρονη, η οποία έχασε την όρασή της μετά από επίθεση που δέχτηκε από τον ίδιο της τον αδελφό μέσα στο σπίτι που διέμεναν μαζί με την ηλικιωμένη μητέρα τους.

49χρονη έχασε την όρασή της από επίθεση του αδελφού της

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 27ης Ιανουαρίου. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η 49χρονη στο «Live News», ο αδελφός της βρισκόταν σε θρησκευτικό παραλήρημα και άρχισε να την καταδιώκει από δωμάτιο σε δωμάτιο, μέχρι που την έφτασε στη βεράντα του σπιτιού.

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Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να αποκαταστήσουν την όρασή της. Όπως λέει η ίδια, είναι πλέον ολοκληρωτικά τυφλή.

«Στην ουσία ήταν σαν να έκανε κάποια θυσία. Με ξάπλωσε κάτω στη βεράντα και με τα ίδια του τα χέρια μου πίεζε πάρα πολύ έντονα αρκετή ώρα τα μάτια μου, με αποτέλεσμα τώρα εγώ να μην βλέπω καθόλου. Είμαι 100% τυφλή», είπε η γυναίκα.

«Με τα χέρια μου της έβγαλα τα μάτια. Δεν ξέρω γιατί το έκανα. Έτσι μου ήρθε. Δεν ξέρω τι έφταιξε, ίσως αυτά που διαβάζω τον τελευταίο καιρό. Νομίζω ότι περισσότερο ότι το έκανα ασυναίσθητα. Είμαι ακόμη προβληματισμένος για το αν με επηρέασαν αυτά που έχω διαβάσει», ανέφερε ο δράστης.

Από την πλευρά της, η 49χρονη περιγράφει ότι η επίθεση εκδηλώθηκε ξαφνικά, ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει την ηλικιωμένη μητέρα τους.

«Την ώρα που προσπαθούσα να βοηθήσω τη μητέρα μου, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος, μου επιτέθηκε. Ήταν ο ίδιος μέσα σε ένα θρησκευτικό παραλήρημα. Με κυνηγούσε από δωμάτιο σε δωμάτιο και μετά στη βεράντα, εκεί που υπήρχε το φως, όπως είπε, το απόλυτο φως», είπε.

Όπως εξήγησε, αρχικά προσπάθησε να αποφύγει τον αδελφό της, ενώ εκείνος της ζητούσε να επαναλαμβάνει θρησκευτικές φράσεις.

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«Μου έλεγε να επαναλάβω θρησκευτικές φράσεις, τις οποίες εγώ κάποια στιγμή τις έλεγα, αλλά μου έλεγε “με κοροϊδεύεις;”. Δηλαδή προσπαθούσα κάπως να συμβαδίσω με αυτό που έλεγε για να σωθώ κιόλας, αλλά δυστυχώς είχε αυτή την κατάληξη και δεν ξέρω τι κατάληξη θα είχε αν δεν υπήρχαν οι γείτονες να φωνάξουν Αστυνομία και ΕΚΑΒ», ανέφερε.

Η περιγραφή της για όσα συνέβησαν στη βεράντα είναι συγκλονιστική. Όπως υποστηρίζει, ο αδελφός της την έριξε στο έδαφος και πίεζε επί αρκετή ώρα με δύναμη τα μάτια της.

«Είμαι 100% τυφλή»

«Στην ουσία ήταν σαν να έκανε κάποια θυσία. Με ξάπλωσε κάτω στη βεράντα και με τα ίδια του τα χέρια μου πίεζε πάρα πολύ έντονα αρκετή ώρα τα μάτια μου, με αποτέλεσμα τώρα εγώ να μην βλέπω καθόλου. Είμαι 100% τυφλή», είπε χαρακτηριστικά.

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Ερωτήματα για τους γιατρούς που δεν κράτησαν για νοσηλεία τον αδελφό

Η 49χρονη θεωρεί ότι η τραγική κατάληξη θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, εάν ο αδελφός της είχε παραμείνει για νοσηλεία στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, όπου είχε μεταβεί μία ημέρα πριν από την επίθεση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή, ο 54χρονος επισκέφθηκε το νοσοκομείο στις 26 Ιανουαρίου και έλαβε φαρμακευτική αγωγή για τα ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετώπιζε. Στη συνέχεια αποχώρησε και το επόμενο πρωί επιτέθηκε στην αδελφή του.

Η γυναίκα εκφράζει την πεποίθηση ότι η παραμονή του σε ψυχιατρική κλινική θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την επίθεση. Παράλληλα, ο 54χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι δεν έλαβε τελικά τα φάρμακα που του είχαν χορηγηθεί.

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«Είμαι προβληματισμένος τον τελευταίο καιρό. Νιώθω πάρα πολύ άσχημα που μου λένε ότι η αδερφή μου δεν θα ξαναδεί», ανέφερε ο ίδιος.





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