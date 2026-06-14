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Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ο φαρμακοποιός που κατηγορείται για τη δημιουργία και λειτουργία παράνομου εργαστηρίου παρασκευής φαρμάκων και ουσιών ντόπινγκ στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρι, αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων. Συγκεκριμένα, υποχρεούται να εμφανίζεται σε αστυνομικό τμήμα σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ του επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ.

Με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ελεύθεροι και οι υπόλοιποι οκτώ κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση, έπειτα από τις απολογίες τους ενώπιον των δικαστικών αρχών.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βασικός κατηγορούμενος υποστήριξε κατά την απολογία του ότι η παραγωγική διαδικασία που ακολουθούνταν ήταν απολύτως νόμιμη και δεν παραβίαζε τη φαρμακευτική νομοθεσία.

Η δικογραφία αφορά ένα εργαστήριο που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, λειτουργούσε επί περίπου έξι μήνες σε υπόγειο χώρο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Εκεί φέρεται να παρασκευάζονταν αναβολικές ουσίες, σκευάσματα απώλειας βάρους και άλλα προϊόντα, τα οποία διακινούνταν εκτός του προβλεπόμενου νομικού πλαισίου.

Οι απολογίες των εννέα κατηγορουμένων πραγματοποιήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου εξετάστηκε η εμπλοκή τους στην υπόθεση.