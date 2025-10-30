Ενας 80χρονος που οδηγούσε μηχανή χωρίς δίπλωμα, καθώς δεν του είχε ανανεωθεί λόγω ηλικίας, παρέσυρε ένα 6χρονο κοριστάκι στην Χαϊνά Χαλκίδας, και το εγκατέλειψε χωρίς να προσφέρει βοήθεια.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Evia Top, στο σημείο βρέθηκε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας ενώ αργότερα κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του σε νοσοκομείο στην Αθήνα για περαιτέρω εξετάσεις.

Η αστυνομία, εντόπισε και συνέλαβε αργότερα τον 80χρονο Αλβανό υπήκοο ο οποίος διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης αν και ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν αυτό ο οδηγός της μηχανής.

Σε βάρος του ωστόσο σχηματίζεται δικογραφία για παράσυρση πεζού, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση χωρίς δίπλωμα. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί ποιός ήταν ο οδηγός.