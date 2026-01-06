Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Εύβοια η είδηση που έφερε στο φως το eviaonline.gr σχετικά με τον θάνατο ενός ανήλικου αγοριού στη Χαλκίδα. Όπως έγινε γνωστό, το θύμα ήταν ένας 15χρονος μαθητής Γυμνασίου, κάτοικος περιοχής του Δήμου Χαλκιδέων.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviaonline.gr, ο ανήλικος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του χθες (5/1) το πρωί. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μέχρι τη διαδικασία ταυτοποίησης από τις αρχές δεν είχε δηλωθεί επίσημα η εξαφάνισή του. Η αστυνομία κατάφερε να εξακριβώσει την ταυτότητά του αξιοποιώντας προσωπικά του αντικείμενα, ενώ για λόγους προστασίας της οικογένειας δεν δημοσιοποιούνται περαιτέρω στοιχεία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 15χρονος περιγράφεται ως εσωστρεφής χαρακτήρας, με ιδιαίτερη ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και το διαδίκτυο, όπου περνούσε πολλές ώρες. Το τραγικό γεγονός έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, επαναφέροντας στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, τον ρόλο της οικογένειας, αλλά και τις σύγχρονες πιέσεις που δέχονται οι νέοι.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η σχολική κοινότητα και οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν συγκλονισμένοι από την απώλεια ενός τόσο νέου ανθρώπου.

(Με πληροφορίες από eviaonline.gr)