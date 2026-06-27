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Νέα απαγόρευση κυκλοφορίας, λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, τίθεται σε ισχύ και για αύριο, Κυριακή 28 Ιουνίου, στον νομό Χαλκιδικής, μετά την αντίστοιχη σημερινή απόφαση.

Ειδικότερα, με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Αικατερίνης Ζωγράφου, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων σε συγκεκριμένες περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη, εξαιτίας του υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς.

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Το μέτρο θα ισχύσει από τις 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ της 28ης Ιουνίου 2026 και αφορά τις εξής περιοχές:

Χερσόνησος Κασσάνδρας: «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου.

Χερσόνησος Σιθωνίας: Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως και τη Συκιά.

Δήμος Αριστοτέλη: από Κομίτσα έως Ουρανούπολη, Τσάμια Στρατονίκης, Φυσώκα και Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

Για την εφαρμογή του μέτρου θα διενεργούνται έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων, ενώ προβλέπεται και η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές. Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για τα μέλη εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στην πυροπροστασία της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.