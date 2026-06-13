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Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών έκρινε ομόφωνα ένοχους τους τέσσερις κατηγορούμενους για τον θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή που σκοτώθηκε σε δυστύχημα σε λούνα παρκ στην Χαλκιδική, τον Αύγουστο του 2024.

Ένοχοι όλοι οι κατηγορούμενοι για το δυστύχημα στο λούνα παρκ

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στο εδώλιο κάθονται ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία «Crazy Dance» και ο μηχανολόγος – μηχανικός, που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος – παιχνιδιού.

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Τα τέσσερα συγκεκριμένα πρόσωπα παραπέμφθηκαν να δικαστούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη ως προς τον 19χρονο και σε απόπειρα για τον αδελφό του που επέβαινε στο ίδιο παιχνίδι, από κοινού, ή απλή συνέργεια στην πράξη αυτή.

Κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση, οι δικαστές – τακτικοί και ένορκοι – κήρυξαν ένοχους τους τέσσερις κατηγορούμενους ως εξής:

Τον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη ως προς τον 19χρονο και σε απόπειρα για τον αδελφό του που επέβαινε στο ίδιο παιχνίδι

Τη σύζυγο του ιδιοκτήτη (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης) για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα

Το χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία «Crazy Dance» για θανατηφόρα έκθεση, απλή έκθεση και όλως ελαφρώς σωματική βλάβη

Τον μηχανολόγο – μηχανικό, που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος – παιχνιδιού, για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τη συζήτηση για την χορήγηση ελαφρυντικών και θα ακολουθήσει ανακοίνωση των ποινών.