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Ολοκληρώθηκε σήμερα το απόγευμα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης η νεκροψία-νεκροτομή της 51χρονης που πήγε για αιμοκάθαρση σε κλινική της Χαλκιδικής και πέθανε.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, ο θάνατός της αποδίδεται σε πολλαπλές κακώσεις του θώρακα και της σπονδυλικής στήλης.

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Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να συμβάλουν στη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και στην αποσαφήνιση των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι της Δευτέρας, στις 4:15 περίπου ενημερώθηκε η Άμεση Δράση από το Κέντρο Αιμοκάθαρσης για 51χρονη αιφνιδίως παθούσα.

Την 51χρονη παρέλαβε ασθενοφόρο για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι είχε χρόνια νεφρική και χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια ενώ λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και πραγματοποιούσε συνεδρίες αιμοκάθαρσης τρεις φορές την εβδομάδα.

Πηγή: thestival.gr