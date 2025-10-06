Μεγάλη ένταση επικράτησε στο γεμάτο από κόσμο λεωφορείο του ΟΑΣΑ που εκτελεί το δρομολόγιο Ομόνοια – ΚΤΕΛ Κηφισού, όταν ο οδηγός δέχθηκε φραστική επίθεση από τους έξαλλους επιβάτες που βρίσκονταν εντός.

Όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο, ο οδηγός του λεωφορείου έχει ακινητοποιήσει το όχημα, κάτι που προκάλεσε τον εκνευρισμό των επιβατών, οι οποίοι διαμαρτύρονταν σε έντονο ύφος ότι θα χάσουν τα λεωφορεία ΚΤΕΛ.

Ο οδηγός προσπαθεί να εξηγήσει σε κάποιους επιβάτες τι προβλέπεται και τι όχι, μάταια όμως. Το λεωφορείο 051 είναι ασφυκτικά γεμάτο από κόσμο και οι επιβάτες φαίνονται να είναι εκτός εαυτού. «Έλα ξεκίνα, ντροπή σου, κοιτάξτε χάλια», είναι μόνο μερικά από τα σχόλια που ακούει ο οδηγός από τους έξαλλους επιβάτες.

Οι επιβάτες συνέχισαν να ασκούν πίεση στον οδηγό, καλώντας τον να πάρει άμεσα μία απόφαση. Μία επιβάτιδα ακούγεται να μιλά σε έντονο ύφος μαζί του και να του λέει: «Μας κάνεις να χάσουμε το ΚΤΕΛ τώρα το καταλαβαίνεις; Όχι δεν σε νοιάζει ε; Ωραία. Ήθελα να έχεις ξεκινήσει εδώ και πέντε λεπτά. Εντάξει, απαράδεκτος».

Από την άλλη μεριά, στο λεωφορείο βρέθηκαν και μερικοί πιο ψύχραιμοι, οι οποίοι φάνηκαν να υπερασπίζονται τον οδηγό, τονίζοντας ότι δεν είναι αυτός ο οποίος ευθύνεται για το συγκεκριμένο γεγονός.