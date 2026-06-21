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Λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Κυριακής σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο στον Πλατανιά Χανίων, κοντά σε διάβαση πεζών, με θύμα έναν 28χρονο μοτοσικλετιστή.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες του kriti360.gr, ο νεαρός οδηγός κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του όταν προσπάθησε να αποφύγει έναν τουρίστα που διέσχιζε τη διάβαση πεζών. Κατά τον ελιγμό έχασε τον έλεγχο της μηχανής, έπεσε στο οδόστρωμα και στη συνέχεια παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Ο τραυματισμός του ήταν σοβαρός και αποδείχθηκε μοιραίος.

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Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενώ η Τροχαία Χανίων έχει αναλάβει την προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.