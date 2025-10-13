Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων 15χρονη που βρέθηκε από αστυνομικούς μεθυσμένη και τραυματισμένη στο κεφάλι τα ξημερώματα στο πάρκο Ειρήνης και Φιλίας.

Όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, οι αρχές ενημερώθηκαν πως στο πάρκο ήταν ένα μεθυσμένο και τραυματισμένο κορίτσι, με αστυνομικούς να εντοπίζουν τη 15χρονη με καταγωγή από τη Ρουμανία, που ήταν εκεί με φίλες της. Η έφηβη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ συνελήφθη και η 41χρονη μητέρα της για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η 15χρονη είχε βγει με την παρέα της το βράδυ της Κυριακής, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, φέρεται να έχασε την ισορροπία της και να έπεσε από σκάλες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Με πληροφορίες από Cretalive, Cretapost, Zarpanews