Δύο συλλήψεις για μπαλωθιές έκανε η Αστυνομία χθες (23/11) σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, στον Νομό Χανίων, στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, πρόκειται για δύο αδέλφια ηλικίας 47 και 37 ετών, στο σπίτι των οποίων είχε στηθεί ρακοκάζανο για την παραγωγή ρακής.

Πιο συγκεκριμένα το απόγευμα του Σαββάτου έγιναν ανώνυμες καταγγελίες στην αστυνομία για άσκοπους πυροβολισμούς σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, με αποτέλεσμα τα δύο αδέρφια να συλληφθούν και να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Αστυνομικό μπλόκο στα πλαίσια των μέτρων της Ελληνικής Αστυνομίας στο Βορίζια του νομού Ηρακλείου Κρήτης, μετα την ένοπλη συμπλοκή που άφησε πίσω της δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025. (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Στο σπίτι τους, μετά από έλεγχο της αστυνομίας, βρέθηκε πιστόλι, κάλυκες και φυσίγγια.

Το περιστατικό έρχεται μόλις τρεις μέρες μετά τις ανακοινώσεις από το Ηράκλειο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για μετατροπή σε κακούργημα της οπλοκατοχής και οπλοφορίας πυροβόλου όπλου σε κοινωνικές εκδηλώσεις και πανηγύρια με τους παραβάτες να τιμωρούνται με κάθειρξη έως 8 χρόνια και χρηματική ποινή από 20.000 έως 100.000 ευρώ.

Παράλληλα, όπως είχε ανακοινώσει ο υπουργός, όποιος κατέχει ή φέρει πυροβόλο όπλο τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή που φτάνει τις 150.000 ευρώ

(Με πληροφορίες από zarpanews.gr)