Η επανεκδίκαση της υπόθεσης του Χάρι Μαγκουάιρ επί ελληνικού εδάφους αναβλήθηκε για τέταρτη φορά, πέντε χρόνια μετά τη σύλληψη του αμυντικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής Αγγλίας στη Μύκονο, «επειδή η δικογραφία δεν είχε μεταφραστεί στα αγγλικά».

Η ακροαματική διαδικασία στη Σύρο επρόκειτο να ξεκινήσει την Τετάρτη (8/10) το πρωί. Ωστόσο ο Μαγκουάιρ, ο οποίος δεν ήταν υποχρεωμένος να παραστεί αυτοπροσώπως, θα πρέπει πλέον να περιμένει μέχρι τον Μάρτιο του 2026 για να έχει την ευκαιρία να καθαρίσει την υπόληψή του.

Ο διεθνής Αγγλος κεντρικός αμυντικός συνελήφθη μετά από έναν καβγά στον οποίο εμπλέκονταν μέλη της οικογένειάς του έξω από ένα μπαρ της Μυκόνου τον Αύγουστο του 2020.

Ο αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καταδικάστηκε για επίθεση και απόπειρα δωροδοκίας αστυνομικών το 2020, αλλά η έφεση οδήγησε σε επανεκδίκαση και η καταδίκη του «ακυρώθηκε» αυτόματα μετά την έφεση.

Ο δικηγόρος του Mαγκουάιρ, Ιωάννης-Ιάκωβο Γ. Παραδείσης, δήλωσε στο αγγλικό ITV News ότι η αναβολή οφείλεται στο γεγονός ότι «ο δικαστικός μεταφραστής δεν έχει ακόμη μεταφράσει όλα τα έγγραφα του φακέλου στα αγγλικά, όπως ζήτησαν οι κατηγορούμενοι».

Η επανεκδίκαση έχει ήδη αναβληθεί τρεις φορές. Την πρώτη φορά τον Μάιο του 2023, επειδή ο συνήγορος υπεράσπισης του Μαγκουάιρ δεν ήταν διαθέσιμος. Τη δεύτερη τον Φεβρουάριο του 2024, λόγω της απεργίας των Ελλήνων δικηγόρων. Και την τρίτη τον Μάρτιο του 2024.