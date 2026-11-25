Συνεδρίαση των Τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με εισήγηση του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ Αλέξη Τσίπρα. Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο γραμματέας της ΕΛΑΣ Μίλτος Χατζηγιαννάκης παραχώρησε το 80% των γραφειακών εγκαταστάσεων εταιρείας του για τη στέγαση του κόμματος μέχρι την έναρξη της κρατικής επιχορήγησης.

Ο ίδιος ίδρυσε τεχνικές εταιρείες μετά την αποχώρησή του από τη Βουλή το 2023, τονίζοντας ότι οι επαγγελματικές του δραστηριότητες και οι συμβάσεις είναι απόλυτα νόμιμες.

Αναφορικά με τη δικηγορική εταιρεία της οικογένειάς του, διευκρίνισε ότι έχει αποχωρήσει από αυτήν από το 2014 και τη διαχείριση ασκεί πλέον ο αδελφός του.

Χατζηγιαννάκης κάλεσε όποιον διαθέτει στοιχεία για παρατυπίες να τα καταθέσει δημόσια, υπογραμμίζοντας πως όλες οι συμβάσεις είναι αναρτημένες στη Διαύγεια.

Μετά από επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ο γραμματέας της ΕΛΑΣ ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του στο κόμμα.

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Στην παραδοχή ότι εταιρεία στην οποία συμμετέχει διέθεσε μεγάλο μέρος των γραφειακών της εγκαταστάσεων για τη στέγαση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) προχώρησε το βράδυ της Τρίτης ο γραμματέας του κόμματος, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, μιλώντας στο Kontra Channel.

Όπως αποκάλυψε, μία από τις εταιρείες του παραχώρησε το 80% των γραφείων της προκειμένου να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες του κόμματος, μέχρι αυτό να αποκτήσει δικαίωμα κρατικής επιχορήγησης. Η συγκεκριμένη απόφαση, όπως εξήγησε, είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί σημαντικά ο διαθέσιμος χώρος για τους εργαζομένους και τους συνεργάτες του, με τους οποίους αναγκάστηκε να μοιραστεί τα εναπομείναντα γραφεία.

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«Από τον οβολό μας δίνουμε στο κόμμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τα γραφεία και τα έσοδα που διαθέτουν προσφέρονται για το κοινό καλό.

Οι τεχνικές εταιρείες και η επαγγελματική του δραστηριότητα

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης αναφέρθηκε και στην επιχειρηματική του δραστηριότητα μετά την αποχώρησή του από τη Βουλή το 2023. Όπως δήλωσε, εκείνη την περίοδο ίδρυσε την εταιρεία 3C+ P ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε., ενώ απέκτησε και σημαντικό ποσοστό συμμετοχής στην τεχνική εταιρεία ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, οι δύο εταιρείες συμμετείχαν σε διαγωνιστικές διαδικασίες και σήμερα απασχολούν συνολικά 34 εργαζομένους, εκ των οποίων οι 12 είναι μηχανικοί. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι όταν ξεκίνησε την επιχειρηματική του δραστηριότητα δεν γνώριζε πως ο Αλέξης Τσίπρας θα προχωρούσε στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

Ο γραμματέας της ΕΛΑΣ αποκάλυψε ακόμη ότι είχε δημιουργήσει και μία επιχείρηση σε συνεργασία με τον δήμαρχο Στυλίδας, η οποία είχε ως αντικείμενο την εκτέλεση ιδιωτικών μηχανολογικών έργων, χωρίς ωστόσο να έχει την αναμενόμενη πορεία.

Όπως ανέφερε, διαθέτει επίσης έργα στη Μύκονο και στην Καλλιθέα, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και, σύμφωνα με τον ίδιο, εκτελούνται απολύτως νόμιμα. Εξήγησε, μάλιστα, ότι μετά την αποχώρησή του από την ενεργό κοινοβουλευτική δράση έπρεπε να εξασφαλίσει τον επαγγελματικό βιοπορισμό του, καθώς δεν είχε τότε στον σχεδιασμό του την επιστροφή στην πολιτική.

Τι απάντησε για τη δικηγορική εταιρεία του πατέρα του

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν τη δικηγορική εταιρεία της οικογένειάς του και τις συμβάσεις με το Δημόσιο, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης ξεκαθάρισε ότι έχει αποχωρήσει από την επιχείρηση ήδη από το 2014.

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Όπως διευκρίνισε, τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας του ως δημάρχου όσο και όταν ήταν βουλευτής, βρισκόταν σε αναστολή άσκησης του επαγγέλματός του. Παράλληλα, εξήγησε ότι η δικηγορική εταιρεία ιδρύθηκε το 2008, συνεχίζοντας ουσιαστικά τη δραστηριότητα του δικηγορικού γραφείου του πατέρα του, το οποίο λειτουργούσε από το 1971.

Σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο, τη διαχείριση της εταιρείας έχει αναλάβει ο αδελφός του, τον οποίο χαρακτήρισε έναν από τους καλύτερους επαγγελματίες στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Υποστήριξε, επίσης, ότι η συγκεκριμένη δικηγορική επιχείρηση λαμβάνει αναθέσεις εδώ και περίπου 50 χρόνια, επισημαίνοντας πως οι απευθείας αναθέσεις σε δικηγόρους αποτελούν συνήθη πρακτική, λόγω του σχετικά χαμηλού ύψους των αμοιβών.

«Το ζήτημα δεν είναι αν παίρνεις συμβάσεις, αλλά αν αυτές είναι νόμιμες», σημείωσε, τονίζοντας ότι δεν είναι σήμερα εκλεγμένος σε κάποιο αξίωμα και δεν έχει ασυμβίβαστο. Πρόσθεσε ότι έχει δημιουργήσει μία εταιρεία στην οποία χαίρεται να εργάζεται και πως έχει εμπιστοσύνη στους συνεργάτες του, καθώς πλέον οι κομματικές του υποχρεώσεις δεν του επιτρέπουν να ασχολείται καθημερινά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

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Στη συνέχεια, αντιπαρέβαλε τη δική του περίπτωση με εκείνη του κ. Λιάκου, τον οποίο χαρακτήρισε στέλεχος της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος δεν διαχειρίστηκε ποτέ δημόσιο χρήμα, με εξαίρεση την περίοδο που ήταν δήμαρχος Σκύρου, όταν, όπως ανέφερε, δεν είχε στην κατοχή του εταιρείες.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι όλες οι σχετικές συμβάσεις και πληροφορίες είναι αναρτημένες στη Διαύγεια, καλώντας όποιον διαθέτει στοιχεία για κάποια παρατυπία να τα καταθέσει δημόσια.

Τέλος, ερωτηθείς εάν είχε επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα για την υπόθεση και τις δημόσιες συζητήσεις που έχουν προκύψει, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης απάντησε θετικά. Όπως αποκάλυψε, ο επικεφαλής του νέου πολιτικού εγχειρήματος τού συνέστησε να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις, να μιλήσει ανοιχτά και να μην ανησυχεί.

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«Μου είπε “προχώρα, πες τα όλα και μην φοβάσαι τίποτα”», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι δεν έχει αποκρύψει τίποτα και δεν έχει λόγο να φοβάται. Καταλήγοντας, ξεκαθάρισε ότι δεν πέρασε ούτε για μία στιγμή από το μυαλό του το ενδεχόμενο να παραιτηθεί από τη θέση του γραμματέα της ΕΛΑΣ.