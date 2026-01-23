Στη σύλληψη ενός 22χρονου προχώρησαν τα στελέχη της Τροχαίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας τους για την πρόληψη των ατυχημάτων.

Ο 22χρονος ως ιδιοκτήτης μηχανής μεγάλου κυβισμού συμμετείχε σε αυτοσχέδιους αγώνες και πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς. Αναρτούσε σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με τις κινήσεις του και μέσα από αυτά κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Διαπίστωσαν μάλιστα ότι δεν είχε άδεια οδήγησης για τέτοια κατηγορία μοτοσικλέτας.

Ο 22χρονος είχε συλληφθεί και το περασμένο καλοκαίρι, όταν δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου αστυνομικών και προχώρησε σε απανωτές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.