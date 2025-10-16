Credits: Alpha - Ο ένας εκ των δύο ανήλικων που διέπραττε κλοπές σε περίπτερα στην Ηλιούπολη, την Αργυρούπολη και το Ελληνικό

Δύο ανήλικοι διέπρατταν ληστείες σε περίπτερα και καταστήματα ψιλικών σε Ηλιούπολη, Αργυρούπολη και Άλιμο, έχοντας μάλιστα στην κατοχή τους αεροβόλο όπλο, με το οποίο απειλούσαν καταστηματάρχες και υπαλλήλους για να τους αποσπάσουν χρήματα.

Πιο συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, συνέλαβαν τις βραδινές ώρες της Κυριακής (12/10) και της Δευτέρας (13/10) τους δύο νεαρούς, οι οποίοι φαίνεται πως είχαν συμμετοχή σε τουλάχιστον εννέα ληστείες.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η δράση τους φαίνεται πως άρχισε τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025, με τους νεαρούς να έχουν βάλει στο «μάτι» περίπτερα και καταστήματα στα Νότια Προάστια.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της συμμορίας, κινούμενα με όχημα, κυρίως βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, αφού εντόπιζαν τα περίπτερα- στόχους τους, ο ένας εξ αυτών έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με την απειλή πιστολιού, ακινητοποιούσε τους υπαλλήλους και τους αποσπούσε χρηματικά ποσά, τη στιγμή που ο συνεργός του κατόπτευε το χώρο έχοντας ρόλο «τσιλιαδόρου».

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις οικίες των κατηγορουμένων, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν πιστόλι τύπου ρέπλικα, καθώς και πλήθος ρουχισμού που χρησιμοποίησαν για την διάπραξη αξιόποινων πράξεων.

Για να φτάσουν στην σύλληψή τους, οι αρχές δημιούργησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα ειδική ομάδα αστυνομικών. Κατά τη σύλληψη του ενός 16χρονου διαπιστώθηκε ότι έφερε ρουχισμό που είχε χρησιμοποιήσει κατά τη διάπραξη και άλλων ληστειών, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι και το χρηματικό ποσό των -242- ευρώ που μόλις είχε αφαιρέσει.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονιών τους για παραμέληση εποπτείας.