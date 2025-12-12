Το δρόμο για τις φυλακές πήραν την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου οι δύο νεαροί που κατηγορούνται ότι μαχαίρωσαν έναν 14χρονο στο Χολαργό. Και οι δυο κρίθηκαν προφυλακιστέοι αφού απολογήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων σε ανακρίτρια ανηλίκων για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας καθώς φέρονται να είχαν στήσει καρτέρι στον 14χρονο με δόλωμα μια κοπέλα.

Ο 17χρονος ισχυρίστηκε ότι ήταν σε άμυνα

Κατά την απολογία του ο 17χρονος άλλαξε στάση και υποστήριξε ότι το θύμα του επιτέθηκε με μαχαίρι και τότε εκείνος έβγαλε το δικό του και πρόλαβε να τον μαχαιρώσει.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 19χρονος παραδέχτηκε ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων την παρουσία του στο περιστατικό, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν ήταν εκείνος που κατάφερε τα χτυπήματα .