Βίντεο κατέγραψε καρέ-καρέ τη στιγμή της σύλληψης του 17χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι μαχαίρωσε 14χρονο στον Χολαργό το περασμένο Σάββατο.

Ο 17χρονος συνελήφθη την Τρίτη σε ξενοδοχείο, ενώ ο δεύτερος εμπλεκόμενος παρουσιάστηκε στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Χολαργού μαζί με τον δικηγόρο του και παραδέχτηκε συμμετοχή στο περιστατικό. Και οι δύο ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν.

Στο βίντεο φαίνεται ο 17χρονος να εισέρχεται σε ξενοδοχείο στη Δυτική Αττική κρατώντας σακούλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κλείσει δωμάτιο εκεί μαζί με τον πατέρα του και διέμεναν για περίπου δέκα ημέρες.

Κατά την είσοδό του, τέσσερις αστυνομικοί με πολιτικά τον ακινητοποιούν άμεσα. Ο νεαρός δεν προβάλλει αντίσταση και συνομιλεί με τους αστυνομικούς, οι οποίοι στη συνέχεια του περνούν χειροπέδες και τον οδηγούν στο υπηρεσιακό όχημα.

Οι αρχές τον εντόπισαν μετά από ανάρτηση που έκανε στο TikTok λίγες ώρες μετά το περιστατικό, στην οποία εμφανιζόταν να ποζάρει δίπλα σε αυτοκίνητο, κρατώντας το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.