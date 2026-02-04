Χωρίς ταξί σήμερα Αττική και Θεσσαλονίκη καθώς αφενός συνεχίζεται η 48ωρη απεργία του ΣΑΤΑ ενώ την ίδια στιγμή το σωματείο στην συμπρωτεύουσα πραγματοποιεί 24ωρη απεργία.

Οι αυτοκινητιστές παρέθεσαν χθες τα αιτήματα του κλάδου τους παρέθεσαν στο Μέγαρο Μαξίμου τονίζοντας την αντίθεσή τους στην υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και να επιτρέπεται στα ταξί να μπαίνουν, όταν μεταφέρουν πελάτες, στηις λεωφορειολωρίδες. Απαιτούν απόσυρση του σχετικού νομοσχεδίου ενώ και έκαναν λόγο για μία πρώτη νίκη του αγώνα τους.

Advertisement

Advertisement

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, πρόεδρος ΣΑΤΑ, σημείωσε ότι «μας άκουσε, ο κ. Νέζης που είναι διευθυντής του πρωθυπουργού. Θα μεταφέρει όπως ακριβώς τα είπαμε. Κατανοεί πολλά από τα προβλήματα. Είναι θετικά τα δείγματα».

Αναπάντεχη συνάντηση στο Μαξίμου είχαν οι οδηγοί με τον υπουργό Δικαιοσύνης, στον οποίο παρέθεσαν ένα ακόμη πρόβλημα του κλάδου. Ένα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας οδηγού ταξί είναι το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος πρόσθεσε ότι «είχαμε ένα ευχάριστο, που αφορά το κοινωνικό το ποινικό μητρώο τυχαία συναντήθηκα με τον κ. Φλωρίδη. Ανταλλάξαμε τηλέφωνο και μου είπε ότι αυτό είναι άδικο θα τον πάρω τηλέφωνο για να γίνει σωστό το ποινικό μητρώο».

Θεσσαλονίκη: 24ωρη απεργία των οδηγών ταξί την Τετάρτη

Σε 24ωρη απεργία σήμερα και οι οδηγοί ταξί στη Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του το σωματείο ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων ταξί «Ο Ερμής».

Θα πραγματοποιηθεί επισης συγκέντρωση και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία των ταξί προς το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.

Όπως αναφέρει η ανάρτηση του σωματείου:

Advertisement

«Το Δ.Σ. του Σωματείου ΤΑΞΙ Θεσσαλονίκης αποφάσισε να προχωρήσει σε 24ωρη Απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026. Τα κυριότερα αιτήματα μας είναι:

-Παράταση υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης μετά το 2026.

-Δωρεάν στο Ρ5 της προμίσθωσης του αεροδρομίου.

Advertisement

-Μόνιμη διέλευση των ταξί από τις λεωφορειολωρίδες.

-Επαναφορά πιστοποιητικού μητρώου γενικής χρήσης για την έκδοση – ανανέωση της Ειδικής Άδειας.

-Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης.

Την Τετάρτη το πρωί 11:00 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση με τα ταξί μας στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ στην οδό Αντώνη Τρίτση και στη συνέχεια θ’ ακολουθήσει πορεία προς στο ΥΜΑΘ».

Advertisement