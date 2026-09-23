Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στην επίσκεψή του σε ιατρείο στο Κολωνάκι, το οποίο έχει βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφέρθηκε ο Χρήστος Μενιδιάτης. Όπως αποκάλυψε ο τραγουδιστής, είχε επισκεφθεί τον συγκεκριμένο γιατρό έπειτα από σύσταση, προκειμένου να υποβληθεί σε μια εξέταση, χωρίς όμως να υπάρξει στη συνέχεια άλλη συνάντηση.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», που προβλήθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Μενιδιάτης αναφέρθηκε τόσο στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη όσο και στη δική του εμπειρία από την ιδιωτική κλινική στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Πρόκειται για την ίδια κλινική όπου, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης λίγο πριν από τον θάνατό του από ανακοπή.

Advertisement

Advertisement

Ο Χρήστος Μενιδιάτης διευκρίνισε, πως είχε επισκεφτεί το συγκεκριμένο ιατρείο για παθολογικούς λόγους, έπειτα από σύσταση γνωστού του. Όπως εξήγησε, έκανε μία εξέταση και δεν προχώρησε σε επόμενο ραντεβού: «Είχα πάει σε αυτό το ιατρείο, σε αυτόν τον κύριο, για όλους που δεν έχουν καμία σχέση, ως παθολόγο μου τον είχαν συστήσει. Είχα κάποιο θέμα, το οποίο δεν ήταν τίποτα τελικά. Μάλιστα, ένας γνωστός μου μου έκλεισε το ραντεβού. Πήγα εκεί, μου έκανε μια εξέταση, δεν ξαναπήγα, αυτό ήταν όλο».

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε σε άλλο σημείο και στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σημειώνοντας πως η απώλειά του συγκλόνισε όλον τον κόσμο και όχι μόνο τους καλλιτέχνες, εκφράζοντας την ευχή η υπόθεση να αποτελέσει αφορμή για να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και να προστατευτούν ανθρώπινες ζωές.

Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε: «Όλο τον κόσμο συγκλόνισε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη. Ήταν ένας άνθρωπος γλυκύτατος και δοτικός. Ίσως είναι η αιτία και η αφορμή το δικό του αντίο, να γίνει αρχή για κάτι πολύ καλό, να σωθεί κόσμος».