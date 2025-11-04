Φωτογραφία από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (2 Νοεμβρίου 2025) με τα κατασχεθέντα από τις έρευνες για την υπόθεση του ένοπλου περιστατικού στα Βορίζια του νομού Ηρακλείου Κρήτης.

Απαντώντας στη δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη για την ανάγκη αφοπλισμού στην Κρήτη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δήλωσε πως «παραείναι χαλαρή» η νομοθεσία για την οπλοκατοχή, όπως και οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης, ενώ ανέφερε πως πρέπει να υπάρξει αυστηροποίηση του νόμου.

«Η αστυνομία έχει συλλάβει εκατοντάδες πολίτες για τις «μπαλωθιές», ωστόσο, όπως είπε, «δεν έχουν πάει φυλακή», ενώ χαρακτήρισε το αιματοκύλισμα στα Βορίζια «παραλογισμό σε όλο του το μεγαλείο».

Ο υπουργός τόνισε ότι, «πρέπει να φτιάξουμε μια μεγάλη υπηρεσία, η οποία και θα αναλάβει τη διαχείριση του εγκλήματος στην Κρήτη, αλλά όχι στη λογική απλώς των εφόδων και των επιχειρήσεων, αλλά στη λογική της διείσδυσης στο οργανωμένο έγκλημα, διότι περί αυτού πρόκειται… δείτε τα ποινικά μητρώα όλων αυτών.

Είναι ναρκωτικά, ζωοκλοπές, ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, καταπατήσεις και εκβίαση… εδώ πρέπει να γίνουμε εμείς, η αστυνομία, ακόμη αυστηρότεροι, ακόμη αποτελεσματικότεροι και ακόμη ικανότεροι, γι’ αυτό χρειάζονται νέα βήματα».

Φονική συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε την ανάγκη αλλαγής κουλτούρας, αναφέροντας πως σε πολλές περιπτώσεις στην Κρήτη η Αστυνομία επιχειρεί μόνη της, αναλαμβάνοντας και υποθέσεις που δεν είναι των αρμοδιοτήτων της.

«Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα, η οποία έχει δύο πτυχές. Το ένα είναι οι αντιλήψεις, οι οποίες καλλιεργούνται εδώ και αιώνες. Το δεύτερο είναι η εγκληματικότητα και αυτό είναι δουλειά της αστυνομίας και της δικαιοσύνης. Εδώ πρέπει να γίνουμε εμείς, η αστυνομία, ακόμα αυστηρότερη, ακόμα αποτελεσματικότερη και ακόμα ικανότερη, γι’ αυτό χρειάζονται νέα βήματα», είπε ακόμη.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε επίσης την ενίσχυση του παραρτήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στο νησί, αλλά και αλλαγές στη λειτουργία της αστυνομίας σε κάθε περιοχή, που θα ανακοινώσει τις επόμενες μέρες.

«Θέμα χρόνου» να παραδοθούν τα αδέλφια που αναζητούνται

Οι αστυνομικές αρχές «χτενίζουν» την περιοχή για τον εντοπισμό των τριών αδελφών που κατηγορούνται για το μακελειό στα Βορίζια, ερευνώντας» καταφύγια, κτηνοτροφικές μονάδες και σπίτια συγγενών σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Άφαντα παραμένουν ωστόσο και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι άντρες έχουν βρει καταφύγιο είτε σε συγγενικά πρόσωπα είτε στην ύπαιθρο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι κάποια στιγμή θα παραδοθούν, καθώς δεν θα μπορούν να παραμείνουν κρυμμένοι για πολύ. Έρευνες συνεχίστηκαν και χθες σε σπίτια συγγενών στο Ρέθυμνο.

Αστυνομικό μπλόκο στο πλαίσιο των μέτρων της Ελληνικής Αστυνομίας στο Βορίζια του νομού Ηρακλείου Κρήτης

Από μέρα σε μέρα αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τα τρία αδέλφια που καταζητούνται. Παράλληλα, αστυνομικοί από την Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης μαζί με αστυνομικούς από το Ελληνικό FBI έχουν προσεγγίσει τους ηλικιωμένους της οικογένειας των καταζητούμενων, με σκοπό να τους πείσουν να παραδοθούν ειρηνικά, τουλάχιστον έως την Πέμπτη.

Παράλληλα, η αστυνομία έχει πλησιάσει τους γηραιότερους και πιο σεβαστούς κατοίκους του χωριού, ζητώντας τη βοήθειά τους για να επιτευχθεί «σασμός», δηλαδή ειρηνική συμφιλίωση. Για να γίνει αυτό, ωστόσο, απαιτείται να υπάρξουν παραδόσεις και να ακολουθήσει η δικαστική διαδικασία.

Κανείς δικηγόρος δεν θέλει να αναλάβει την υπόθεση

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέλη και από τις δύο οικογένειες που εμπλέκονται στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια έχουν επικοινωνήσει με γνωστούς ποινικολόγους του Ηρακλείου, οι οποίοι έχουν χειριστεί σοβαρά κακουργήματα στο παρελθόν. Ωστόσο, όλοι αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπόθεση για οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές.

Ζαχαράκη: Μέσα στην εβδομάδα θα ανοίξουν ξανά τα σχολεία

Τη σημασία της αποκατάστασης της τάξης στην περιοχή των Βοριζίων, προκειμένου να ανοίξουν τα σχολεία μέσα στις επόμενες ημέρες, υπογράμμισε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σημειώνοντας παράλληλα, ότι η λειτουργία των σχολείων θα αποκατασταθεί την ερχόμενη Τετάρτη ή την Πέμπτη.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ)

