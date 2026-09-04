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Για τους λόγους που φέρεται να απέκρυψε τον θάνατο της 90χρονης μητέρας της και συνέχισε να λαμβάνει τη σύνταξή της μίλησε στην κάμερα του Live News η γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης στον Μαραθώνα.

Ερωτηθείσα γιατί έπαιρνε τη σύνταξη της μητέρας της, αποκρίθηκε: «Γιατί δεν είχα άλλη δουλειά. Σας λέω την αλήθεια». Στη συνέχεια ανέφερε πως, όταν πέθανε η μητέρα της, η σύνταξή της ήταν 1.000 ευρώ.

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Στην ερώτηση αν αποφάσισε να μην δηλώσει τον θάνατο προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τα χρήματα και αν ο γιος της γνώριζε, απάντησε θετικά.

Η γυναίκα ανέφερε ακόμη πως δεν θυμάται ακριβώς τι συνέβη την ημέρα που η μητέρα της πέθανε και φέρεται να την έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους στον Μαραθώνα.

Μιλώντας για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε, τα επικαλέστηκε ως λόγο για τον οποίο θέλησε να αποκρύψει τον θάνατο της ηλικιωμένης.

«Δεν ήταν καλά στα μυαλά της και κάπου έπεσε. Εγώ, της έδινα να φάει. Δεν μπορούσα συνέχεια. Ήταν γηρατειά και έπεφτε κάτω. Έτρωγε, έτρωγε και έπεφτε κάτω και κοιμόταν», είπε στην κάμερα του Live News.

Σε ερώτηση για το σημείο της αυλής που υπέδειξε στις Αρχές, απάντησε: «Ναι, το είπα. Και μου είπαν: “Ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα”».

Η ίδια αρνήθηκε όσα της αποδίδονται, λέγοντας: «Έχουν πει πολλά για μένα. Δεν έχω κάνει τίποτα», ενώ αναφερόμενη στην οικονομική της κατάσταση είπε: «Δεν μπορούσα να τα φέρω βόλτα».

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«Δεν θυμάμαι ακριβώς»

Αναφορικά με την ημέρα που, κατά δήλωσή της, η ηλικιωμένη μητέρα της άφησε την τελευταία της πνοή και η ίδια την έθαψε στον κήπο, η γυναίκα υποστήριξε πως δεν θυμάται με ακρίβεια τι συνέβη.

«Όχι. δεν θυμάμαι ακριβώς. Ο γιος μου ήξερε. Μπροστά την είχα βάλει. Δεν με βοήθησε εκείνος. Φώναξα εργάτη για να τη μεταφέρω. Ήταν αργά αλλά όχι νύχτα», είπε στην κάμερα του Mega.

«Δεν υπήρχε άλλος σατανάς χειρότερος από αυτήν» λέει ο πρώην σύζυγός της

Ένας από τους πρώην συζύγους της γυναίκας μίλησε στην εκπομπή και έκανε λόγο για μια γυναίκα που, όπως υποστήριξε, αντιμετώπιζε προβλήματα εδώ και χρόνια.

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«Μια ζωή προβλήματα είχε. Τρελοκομείο. Μια ζωή βλακείες έκανε. Τέτοια έκανε. Μας έλεγε παραμύθια. Ότι την είχε στο γηροκομείο. Είχε πάρει είκοσι χιλιάδες από τον πρώην σύζυγό της. Αυτά τα λεφτά έμαθα ότι είχε. Πού να βρεις άκρη; Άλλα έλεγε, άλλα έκανε. Χαμός γίνεται εκεί πέρα. Του είπε του παιδιού ότι “την τακτοποίησα”. Πού την τακτοποίησε; Δεν υπήρχε άλλος σατανάς χειρότερος από αυτήν».

Είχε πει πως είχε μεταφέρει την ηλικιωμένη σε γηροκομείο

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά την καταγγελία της εγγονής της 90χρονης, η οποία πριν από περίπου δύο εβδομάδες προσήλθε στις Αρχές και ανέφερε ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και περίπου μία δεκαετία.

Ο πατέρας της καταγγέλλουσας τόνισε στο Mega ότι η κόρη του δεν γνώριζε πως η γιαγιά της είχε πεθάνει, καθώς βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός Ελλάδας.

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«Η κόρη μου δεν ήξερε ότι η γιαγιά της έχει πεθάνει. Ήταν συνέχεια έξω. Μετά ήρθε εδώ. Διορίστηκε στα νησιά. Λείπει τώρα σε δύο τρία νησιά», είπε.

Όπως ανέφερε, η γυναίκα τους είχε πει ότι είχε μεταφέρει την ηλικιωμένη σε γηροκομείο στην περιοχή της Πεντέλης.

«Τι να σας πω τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια; Τότε ήταν εντάξει. Μετά, όταν χωρίσαμε εμείς, δεν ξέρω. Εφτά χρόνια ήμασταν μαζί. Δεν είχαμε και πολλά χρόνια», ανέφερε ο πατέρας της καταγγέλλουσας στο Mega.

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Η σημερινή σύζυγός του υποστήριξε από την πλευρά της ότι η γυναίκα τούς είχε ενημερώσει πως η ηλικιωμένη είχε πεθάνει.

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«Δεν ξέρω πότε ήταν. Το δεκαπέντε ήταν. Το δεκαέξι ήταν που μας είπε ότι πέθανε. Δεν θυμάμαι», είπε.

«Περίεργη η συμπεριφορά της» λένε οι γείτονες

Την ίδια ώρα, οι γείτονες της γυναίκας στον Μαραθώνα εμφανίζονται σοκαρισμένοι από όσα έχουν γίνει γνωστά και περιγράφουν τη συμπεριφορά της ως «περίεργη».

«Ήταν λίγο περίεργη η συμπεριφορά της. Πέρναγε κάποιες φορές να πετάξει τα σκουπίδια και από το φέρσιμό της, το βλέμμα της, το ντύσιμό της, ήταν γενικώς περίεργη», είπε χαρακτηριστικά μία γειτόνισσα στο Mega.

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Μια άλλη γυναίκα από τη γειτονιά ανέφερε πως σοκαρίστηκε όταν πληροφορήθηκε τι είχε συμβεί.

«Κάτι είχα ψυλλιαστεί»

Ο γιος της γυναίκας επανέλαβε ότι η μητέρα του τού είχε πει πως «την τακτοποίησα», χωρίς όμως, όπως υποστήριξε, να αντιληφθεί τι πραγματικά εννοούσε.

«Εμένα μου είχε πει ότι “την τακτοποίησα” και λοιπά. Εγώ ήμουν στον πατέρα μου στα Τρίκαλα, μαζί του. Δεν ξέρω τώρα. Αυτή μου είπε ότι “την τακτοποίησα” και λοιπά. Δεν… Μετά δεν ήξερα. Πού να ξέρω; Με όλα αυτά τώρα έπαθα σοκ. Κάτι είχα ψυλλιαστεί. Έπαιρνε κάποια χρήματα. Δεν μου είχε πει κι εμένα τι ακριβώς», είπε χαρακτηριστικά στο Mega.