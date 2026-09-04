Σορός εφαφανισμένης γυναίκας βρέθηκε σε αυλή σπιτιού στην περιοχή της Νέας Μάκρης μετά από έρευνες . Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026 (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

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Εντοπίστηκαν τελικά τα λείψανα της ηλικιωμένης γυναίκας, την οποία η εγγονή της είχε καταγγείλει ότι ενδεχομένως η μητέρα της και ο αδελφός της είχαν θάψει πριν από περίπου 10 χρόνια στον κήπο του σπιτιού, προκειμένου να συνεχίζουν να εισπράττουν τη σύνταξή της.

Η ίδια η κόρη της ηλικιωμένης είχε παραδεχθεί ότι απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της, υποστηρίζοντας πως την είχε θάψει στον κήπο ώστε να εξακολουθεί να λαμβάνει τη σύνταξή της.

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Κατά τη διάρκεια των αρχικών ερευνών, η γυναίκα υπέδειξε στους αστυνομικούς διάφορα σημεία στον κήπο, στα οποία ισχυριζόταν ότι είχε θάψει τη μητέρα της. Ωστόσο, οι έρευνες στα συγκεκριμένα σημεία δεν απέδωσαν αποτέλεσμα.

Η ίδια ανέφερε ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί με ακρίβεια πού είχε πραγματοποιήσει την ταφή, καθώς είχαν περάσει περίπου 10 χρόνια από τον θάνατο της ηλικιωμένης.

Οι νεότερες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο σπίτι της οικογένειας έδωσαν τελικά την απάντηση. Τα λείψανα της ηλικιωμένης εντοπίστηκαν τυλιγμένα σε νάιλον, στο υπόγειο της κατοικίας, και όχι στον κήπο, όπως είχε αρχικά υποστηριχθεί.