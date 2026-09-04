Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα στον Μαραθώνα για την εξαφάνιση 90χρονης, της οποίας τα ίχνη έχουν χαθεί εδώ και περίπου μία δεκαετία.

Η 68χρονη κόρη της υποστήριξε ότι η μητέρα της πέθανε από φυσικά αίτια και πως την έθαψε στον χώρο της κατοικίας τους.

Παρά τις έρευνες των αστυνομικών κλιμακίων με ειδικό εξοπλισμό στον περιβάλλοντα χώρο του ακινήτου, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής η σορός της ηλικιωμένης.

Η αστυνομία εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο παράνομης είσπραξης της σύνταξης της γυναίκας μετά τον θάνατό της, ενώ η έρευνα συνεχίζεται υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την εξαφάνιση της 90χρονης γυναίκας στον Μαραθώνα, με τις Αρχές να αναζητούν απαντήσεις για την τύχη της ηλικιωμένης, η οποία έχει να δώσει σημεία ζωής εδώ και περίπου μία δεκαετία.

Advertisement

Advertisement

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η 68χρονη κόρη της, η οποία φέρεται να έχει υποστηρίξει στις Αρχές ότι η μητέρα της πέθανε από φυσικά αίτια και πως στη συνέχεια την έθαψε στον χώρο του ακινήτου όπου διέμεναν. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η σορός, παρά τις έρευνες στον περιβάλλοντα χώρο της κατοικίας.

Τι υποστηρίζει η 68χρονη

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, η 68χρονη υποστήριξε ότι ο θάνατος της μητέρας της οφειλόταν σε φυσικά αίτια.

«Ήταν μεγάλη σε ηλικία η μάνα μου. Πέθανε από βιολογικά αίτια. Δεν ξέρω πού είναι η μητέρα μου, δεν της έκανα κηδεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν πραγματοποιήθηκε κηδεία, απάντησε: «Είναι προσωπικά θέματα αυτά».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα φέρεται να συνεργάζεται με τις Αρχές, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστεί το σημείο όπου, σύμφωνα με την κατάθεσή της, βρίσκεται η σορός της ηλικιωμένης.

Τι λέει ο εγγονός της 90χρονης

Για την υπόθεση μίλησε και ο εγγονός της αγνοούμενης, ο οποίος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει με ακρίβεια τι έχει συμβεί.

Advertisement

Όπως ανέφερε, η μητέρα του δεν του έχει αποκαλύψει πού βρίσκεται η γιαγιά του. «Η μητέρα μου έχει κάνει παρανομία, αλλά δεν λέει ούτε σε μένα πού έχει βάλει τη γιαγιά μου», υποστήριξε.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι στο παρελθόν, όταν ρωτούσε τη μητέρα του για την τύχη της 90χρονης, εκείνη φέρεται να του απαντούσε: «Έχω τακτοποιήσει το θέμα, μην ασχολείσαι».

Ο εγγονός διευκρίνισε ότι τα τελευταία χρόνια δεν είχε συχνή επικοινωνία με τη γιαγιά του, καθώς διαμένει στα Τρίκαλα μαζί με τον πατέρα του.

Advertisement

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση άρχισε να απασχολεί τις Αρχές πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν άλλη εγγονή της 90χρονης, η οποία ζει μόνιμα στο εξωτερικό, ενημέρωσε τις Αρχές ότι είχε χάσει κάθε επαφή με τη γιαγιά της εδώ και περίπου δέκα χρόνια.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο των σχετικών στοιχείων και διαπίστωσαν ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος της ηλικιωμένης.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η 68χρονη φέρεται να ανέφερε ότι η μητέρα της είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια και ότι στη συνέχεια την είχε θάψει στον χώρο του ακινήτου, χωρίς να ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές.

Advertisement

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, διερευνάται και το ενδεχόμενο παράνομης είσπραξης της σύνταξης της 90χρονης μετά τον θάνατό της.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Μετά τις σχετικές υποδείξεις, αστυνομικά κλιμάκια και ειδικά συνεργεία πραγματοποίησαν έρευνες στον χώρο της κατοικίας, χρησιμοποιώντας και ειδικό εξοπλισμό για τον εντοπισμό τυχόν ανθρώπινων λειψάνων.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει εντοπιστεί σορός.

Advertisement

Η εξέλιξη αυτή αφήνει ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα για την υπόθεση. Οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν εάν οι ισχυρισμοί της 68χρονης για τα αίτια του θανάτου ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά και τι ακριβώς συνέβη στην 90χρονη.

Advertisement

Οι έρευνες συνεχίζονται υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα έως ότου υπάρξουν συγκεκριμένα ευρήματα που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υποθεση..