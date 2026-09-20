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Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ένας 82χρονος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από έναν 76χρονο με αφορμή μία ξαπλώστρα σε παραλία στη Βουλιαγμένη. Ο δράστης συνοδευόταν από μία 21χρονη. Οι δυο τους φαίνεται πως χτύπησαν σκληρά τον 82χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε.

Πώς έγινε ο άγριος καβγάς

Σύμφωνα με μαρτυρία φίλου του 76χρονου, ο οποίος ήταν μαζί του στην πλαζ της Βουλιαγμένης, ο διαπληκτισμός ξεκίνησε την ώρα που ο ίδιος έβγαζε εισιτήριο και ο φίλος του πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες.

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«Ο φίλος μου (σ.σ. ο 76χρονος) πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες, εγώ έβγαζα εισιτήριο. Έκανε διαπληκτισμό με τον παππού (σ.σ. ο 82χρονος) που του είπε “ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Είμαι του πολεμικού ναυτικού”. Εγώ ξέρω ότι δεν τον χτύπησαν. Δεν ήμουν παρών. Ο φίλος μου (ο 76χρονος) έχει τραύματα το ίδιο και η 21 κοπέλα που τον συνόδευε. Ο φίλος μου, μου είπε ότι δεν τον ακούμπησε καθόλου. Τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε πάλι» υποστήριξε.

Άλλος λουόμενος περιέγραψε τα όσα είδε λέγοντας: «Ακούσαμε φωνές, τρέξαμε να δούμε τι συμβαίνει και βλέπουμε μια συμπλοκή, πρώτοι έτρεξαν εργαζόμενοι. Έγινε χαμός, της γυναίκας τα ουρλιαχτά δεν τα έχω ξανακούσει. Είδα να χτυπάνε, έναν άντρα, έναν άλλο άντρα, μια γυναίκα. Και μετά είδαμε να του κάνουν αυτού ΚΑΡΠΑ, και να λέει αυτός ότι είχε κάνει τρία bypass».

Οι αστυνομικοί ήδη έχουν εντοπίσει και συλλάβει τον 76χρονο και την 21χρονη, αλλά και έναν 45χρονο υπάλληλο ασφαλείας της Ακτής Βουλιαγμένης.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το μοιραίο περιστατικό.