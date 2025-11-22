Πλήρης αιφνιδιασμός υπήρξε στο στούντιο του Open, οταν η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή της στο Λουτράκι ότι την θώπευσε, αποχώρησε μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα με την ατάκα ότι δεν ξαναμιλάει σε δημοσιογράφο.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια της σύνδεσης, η εικαστικός αρκέστηκε να πει μόλις δύο κουβέντες και στην συνέχεια να αποχωρήσει. «Κοιτάξτε. Ό,τι ήταν να πω, το είπα στην εκπομπή του κ. Ευαγγελάτου χθες. Δεν θέλω να ξαναπώ τίποτα σε κανένα άλλο κανάλι. Ευχαριστώ πολύ, αυτό ήθελα να πω ενώπιον όλων. Δεν θέλω να ξαναμιλήσω σε κανέναν άλλο δημοσιογράφο».

Advertisement

Advertisement

Στο στούντιο επικράτησε έντονος εκνευρισμός, με τον παρουσιαστή της εκπομπής, Λάμπρο Κωνσταντάρα να κάνει λόγο για «θεατρινισμούς», καθώς επρόκειτο για ένα ραντεβού που είχε συμφωνηθεί να γίνει από την προηγούμενη μέρα.

«Να πούμε αρχικά ότι είχαμε συνεννοηθεί με την κυρία να βγει από χθες. Είχαμε κανονίσει την ώρα, τον τρόπο, μιλάμε από το πρωί δύο ώρες. Δεν ξέρω τι λέει αυτή η κυρία, ήθελε να κάνει τον θεατρινισμό της. Ήταν κλεισμένο το ραντεβού από την ίδια. Ήθελε να βγει στην τηλεόραση για να κάνει αυτό το σόου. Ντροπή σε μια εκπαιδευτικό που την καλέσαμε να δώσει διευκρινίσεις για αυτά που συνέβησαν» είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.