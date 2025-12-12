Τρεις σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (12/12) στην Κύπρο και πιο συγκεκριμένα στην Πάφο.
Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο ανακοίνωσε ότι το βράδυ καταγράφηκαν τρεις σεισμικές δονήσεις: ο πρώτος σεισμός είχε μέγεθος 3,6 Ρίχτερ στις 19:18, ο δεύτερος 4,1 Ρίχτερ στις 19:19 και ο τρίτος 2,5 Ρίχτερ στις 19:21.
🔔#Earthquake (#σεισμός) M4.2 occurred 3 km SW of #Paphos (#Cyprus) 9 min ago (local time 19:20:18). More info at:— EMSC (@LastQuake) December 12, 2025
