Δύο σεισμοί 2,9 Ρίχτερ και 2,7 Ρίχτερ σημειώθηκαν βορειοανατολικά της Ραφήνας το βράδυ της Κυριακής. Η πρώτη δόνηση, έντασης 2,7 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 19.50. Είχε εστιακό Βάθος 8.4 χιλιόμετρα και το επίκεντρό της ήταν στα 6 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ραφήνας. Η δεύτερη δόνηση σημειώθηκε επτά λεπτά αργότερα, στις 19.57. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν στα 5 χιλιόμετρα και το επίκεντρο στα 6 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά της Ραφήνας. Οι δονήσεις έγιναν αισθητές στη Νοτιοανατολική Αττική.

Δύο σεισμοί 2,9 και 2,7 Ρίχτερ βορειοανατολικά της Ραφήνας

