Δύο σεισμοί 2,9 Ρίχτερ και 2,7 Ρίχτερ σημειώθηκαν βορειοανατολικά της Ραφήνας το βράδυ της Κυριακής.

Η πρώτη  δόνηση, έντασης 2,7 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 19.50. Είχε εστιακό Βάθος 8.4 χιλιόμετρα και το επίκεντρό της ήταν στα  6 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ραφήνας.

Η δεύτερη δόνηση σημειώθηκε επτά λεπτά αργότερα, στις 19.57.  Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν στα 5 χιλιόμετρα και το επίκεντρο στα 6 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά της Ραφήνας.

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές στη Νοτιοανατολική Αττική.

