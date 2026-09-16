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Διαμαρτυρία φοιτητών έξω από το υπουργείο Οικονομικών για το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς οι εστίες που υπάρχουν καλύπτουν μόλις το 4,8% των αναγκών πανελλαδικά.

Στην Αθήνα, σύμφωνα με τους φοιτητές οι διαθέσιμες κλίνες έχουν μειωθεί τα τελευταία 6 χρόνια κατά τουλάχιστον 800 και 6 από τα 9 Ιδρύματα δεν διαθέτουν εστία. Επιπλέον διαμαρτύρονται για την εκτόξευση των ενοικίων, γεγονός που κάνει την καθημερινότητα τους ακόμα πιο δύσκολη.

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φοιτητές έξω από το υπουργείο οικονομικών διαμαρτύρονται για το δυσβάσταχτο κόστος της στέγασης.



ίσως από εδώ πρέπει να γίνει η αρχή.



να βγει στον δρόμο όλη η κοινωνία απέναντι σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο ακριβή:



🏠 ακριβή στέγαση

⚡ πανάκριβη ενέργεια

🛒… pic.twitter.com/bqI0JbvZ0W — Ταξιδιώτης 🕊️ (@taxidiotis24) September 16, 2026

Τι διεκδικούν οι φοιτητές

Οι φοιτητές, διεκδικούν αύξηση του στεγαστικού επιδόματος στα 500 ευρώ τον μήνα, διεύρυνση των δικαιούχων, πλαφόν στα ενοίκια και μέτρα για τη μείωση του κόστους της ενέργειας. Παράλληλα, ζητούν δωρεάν σίτιση, μετακίνηση και internet για όλους τους φοιτητές, αλλά και άμεση ανακαίνιση και αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών.

Οι φοιτητές αυτή την ώρα κατευθύνονται έξω από την βουλή για να ενώσουν την φωνή τους με τους δημόσιους υπαλλήλους στη μεγάλη κινητοποίηση έξω από τη Βουλή που είναι προγραμματισμένη η δεύτερη ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης του άρθρου 16 και στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.