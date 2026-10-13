Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών συνεχίστηκε με τις καταθέσεις επιζώντων επιβατών και μιας εργαζόμενης που περιέγραψαν τις εφιαλτικές στιγμές της σύγκρουσης και τις επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία.

Οι μάρτυρες κατέθεσαν για τη διαφυγή τους από τα ανατραμμένα βαγόνια, ενώ τόνισαν ότι το τρένο δεν πραγματοποίησε καμία στάση μετά την αναχώρησή του από τον σταθμό της Λάρισας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η μάρτυρας Μαρία Λαζαρίδου κατέρρευσε συγκινησιακά, γεγονός που απαίτησε την παροχή πρώτων βοηθειών από τον Ερυθρό Σταυρό για τη συνέχιση της κατάθεσής της.

Οι επιζώντες περιέγραψαν τον συνεχή φόβο και το ψυχικό τραύμα που βιώνουν καθημερινά, αναφέροντας χαρακτηριστικά τις έντονες ενοχές που νιώθουν για το γεγονός ότι κατάφεραν να επιβιώσουν.

Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί αύριο με τις καταθέσεις των συγγενών του Ντένις Ρούτσι.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με τις καταθέσεις επιζώντων από το τρίτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας και μίιας εργαζόμενης που την στιγμή της σύγκρουσης βρίσκονταν στα πιο πίσω βαγόνια, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών.

Όλοι οι μάρτυρες, η Μαρία Λαζαρίδου, ο Αναστάσιος Κουμπούρης και η Ζαγκρίδα Πλάσα, κατέθεσαν για το πώς βίωσαν την στιγμή της σύγκρουσης – την προσπάθειά τους να βγουν από το βαγόνι που είχε πάρει κλήση μετά την σύγκρουση – και την επόμενη μέρα, με τα τραύματα που έφεραν, κυρίως τα ψυχολογικά.

Advertisement

Advertisement

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Μαρία Λαζαρίδου κατέρρευσε και χρειάστηκε η συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού για να της δοθούν οι πρώτες βοήθειες και να καταφέρει να ολοκληρώσει την κατάθεσή της.

«Αυτό που ζήσαμε δεν πρόκειται να φύγει από μέσα μας. Ειδικά το πρώτο διάστημα ήταν πολύ δύσκολο. Σε οποιαδήποτε λακκούβα, σε οποιαδήποτε στροφή, τα απότομα φρεναρίσματα, όλα αυτά ξυπνούσαν αυτό που ζήσαμε. Ακόμα και σήμερα επανέρχονται αυτές οι εικόνες ξανά και ξανά. Το βράδυ ξαναέβλεπα τις ίδιες σκηνές. Ξαναζούσα ότι έχασα το μωρό μου» κατέθεσε η Μαρία Λαζαρίδου, η οποία ταξίδευε στην επιβατική με την μητέρα της και το έξι μηνών παιδί της.

Στο ίδιο βαγόνι ταξίδευαν επίσης η Ζαγκρίδα Πλάσα με τα δύο ανήλικα παιδιά της και ο Αναστάσιος Κουμπούρης.

«Ήταν ίσως η πρώτη και η τελευταία φορά που δεν έκατσα στο κυλικείο. Κατά τύχη γλύτωσα. Νόμιζα θα πεθάνω. Αμυδρά θυμάμαι να βγαίνει κάποιος από ένα παράθυρο και τον ακολούθησα. Πηδήξαμε από εκεί στο χωράφι. Το πρώτο που αντίκρισα ήταν το δεύτερο βαγόνι που καιγότανε. ‘Ακουγα ουρλιαχτά, άτομα να προσπαθούν να σωθούν. Μετά από αυτό, είναι όλα πολύ δύσκολα. Νοιώθω αρκετά πιο αδύναμος από εκείνη την ημέρα και μετά» κατέθεσε ο κ. Κουμπούρης, προσθέτοντας πως του έμεινε η μυρωδιά του «καμένου σιδήρου» και πως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας έβλεπε άλλους τραυματίες που ερχόταν από το σημείο της σύγκρουσης και ανθρώπους να ψάχνουν τους συγγενείς τους. «Οπότε ξεκίνησα να νοιώθω ενοχές, γιατί ήμουν εγώ τυχερός που κατάφερα να επιζήσω» κατέθεσε.

«Όταν έγινε η σύγκρουση, αυτό που νιώσαμε ήταν ένα δυνατό τίναγμα για μερικά δευτερόλεπτα και μετά πέσαμε όλοι μπροστά και γύρισε το βαγόνι μας. Εγώ χτύπησα στο τραπεζάκι. Μετά ήταν το απόλυτο σκοτάδι. Ξεκινήσανε οι τσιρίδες, οι φωνές και ήταν σαν να βλέπαμε τον θάνατο με τα μάτια μας. Νόμιζα ότι μπορεί να πέφταμε σε γκρεμό. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν απλώς να γλιτώσουν τα παιδιά μου. Φώναζα τα ονόματα τους, για να δω αν ήταν καλά» κατέθεσε η κα Plasa, η οποία περιέγραψε την αγωνία τους να βγουν από το βαγόνι πριν τους προλάβει η φωτιά. «Από εκεί και πέρα ξεκινάει άλλος Γολγοθάς. Κάθε θόρυβος, κάθε απότομη κίνηση, είναι ο φόβος και ο τρόμος. Φοβάμαι τα πάντα» πρόσθεσε.

«’Ακουσα ένα μπαμ και εκτινάχθηκα στην μέση του τρένου» κατέθεσε η Χρυσάνθη Κρεβάικα, η οποία εργάζονταν εκείνο το βράδυ ως καθαρίστρια στο τρένο.

Advertisement

Να σημειωθεί πως σε ερώτηση της προέδρου, κανένας από τους μάρτυρες δεν ανέφερε ότι το τρένο σταμάτησε αφότου αναχώρησε από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας και πριν την σύγκρουση στα Τέμπη.

Η δίκη συνεχίζεται αύριο, με τις καταθέσεις της οικογένειας του Ντένις Ρούτσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Advertisement