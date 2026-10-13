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Η Παναγιώτα Καλατζή, μητέρα του πολυτραυματία Γεράσιμου Γεωργιάδη, κατέθεσε σήμερα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο Γεράσιμος από την σύγκρουση και μετά παραμένει σε κώμα με την μητέρα του να καταθέτει πως «η πρόγνωση είναι πάρα πολύ φτωχή. Ούτε οι γιατροί δεν μπορούν να το ξέρουν πως θα εξελιχθεί. Η ζωή μου όλη κρέμεται από τα χείλη ενός γιατρού. Πλέον το νοσοκομείο είναι το σπίτι μας». Για το τραύμα στο κεφάλι του γιου της κατέθεσε: «Οι γιατροί μας είπαν ότι ήταν σα να έσκασε πυρηνική βόμβα στο κεφάλι του. Ήταν η έκρηξη, αυτό που διέλυσε το κεφάλι του».

Η κ. Καλατζή έδειξε στο δικαστήριο την φωτογραφία του Γεράσιμου, λέγοντας: «Σε αυτή την φωτογραφία ταυτίζεται η ψυχή του. Ένα καλό, ευγενέστατο παιδί. Ήταν ένα υγιέστατο κύτταρο της κοινωνίας». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μέσα σε όλα αυτά έχω μια απορία. Πώς ζουν οι υπαίτιοι αυτής της τραγωδίας; Πως συνεχίζουν την καθημερινότητά τους; Θα ήθελα να συγκρίνω αυτή την ζωή τους με την δική μας καθημερινότητα. Η δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί και η παραδειγματική τιμωρία να υπάρξει. Μακάρι αυτή η δίκη να είναι η αρχή που θα αλλάξει τα πράγματα για να αποφύγουμε μια νέα τραγωδία στο μέλλον».

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Στη συνέχεια κατέθεσε ο Γεώργιος Κωττάς, αδερφός του Βασίλειου Κωττά. Ο κ. Κωπάς ανέφερε μεταξύ άλλων πως «δεν ήταν ένα ατύχημα, ήταν έγκλημα», τονίζοντας την απουσία φωτοσήμανσης από τον σιδηρόδρομο.

Ακολούθως κατέθεσε ο πατέρας και ο αδερφός της Σοφίας Ταχμαζίδου. «Κυρία πρόεδρε για εμάς, εσείς τώρα είστε οι Θεοί. Έχουμε την ζωή μας στα χέρια σας» είπε ο πατέρας της Σοφίας Ταχμαζίδου.

Η δίκη συνεχίζεται με καταθέσεις επιβατών του Intercity.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ