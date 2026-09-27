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Κομιανός συνεργαζόταν επαγγελματικά με την Ιωάννα Γάκα, ωστόσο η υπεράσπιση τονίζει ότι δεν συμμετείχε στη λήψη αποφάσεων ή στη διαδικασία των ιατρικών πράξεων.

Ο υπνοθεραπευτής παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις δικαστικές αρχές για να καταθέσει ως μάρτυρας σχετικά με τα μηνύματα που αντάλλαξε με την Ιωάννα Γάκα.

Σύμφωνα με την πλευρά του, ο τραγουδιστής προχώρησε οικειοθελώς στις ιατρικές επεμβάσεις μετά από συναπόφαση με τη γιατρό του.

Η δικαστική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του καλλιτέχνη παραμένει σε εξέλιξη, αναμένοντας περαιτέρω καταθέσεις για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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Στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχει βρεθεί ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, με τον δικηγόρο του να επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τον ρόλο του στην υπόθεση και να απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή του στις ιατρικές αποφάσεις που αφορούσαν τον τραγουδιστή.

Ο Ιωάννης Γλύκας έκανε λόγο για «λυσσαλέα επίθεση» σε βάρος του εντολέα του και υποστήριξε πως «κάποιοι έχουν βγάλει ήδη και τις ποινές», τονίζοντας ότι ο Νάσος Κομιανός έχει προσέλθει αυτοβούλως στη Δικαιοσύνη και καταθέτει ως μάρτυρας.

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Όπως υποστήριξε ο δικηγόρος, ο υπνοθεραπευτής βρίσκεται «πολύ μακριά από το κέντρο βάρους της υπόθεσης», καθώς δεν είχε συμμετοχή στην επιλογή της ιατρικής πράξης που προηγήθηκε του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ούτε στον τρόπο με τον οποίο αυτή πραγματοποιήθηκε.

Η παρουσία του στην υπόθεση, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορά μεταξύ άλλων τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που του είχε στείλει η Ιωάννα Γάκα, αλλά και τα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει, σε χρονικό σημείο κατά το οποίο ο τραγουδιστής είχε πλέον χάσει τις αισθήσεις του.

Η συνεργασία με την Ιωάννα Γάκα

Ο Ιωάννης Γλύκας επιβεβαίωσε ότι ο Νάσος Κομιανός είχε συνεργασία με την Ιωάννα Γάκα, διευκρινίζοντας ότι αυτή ξεκίνησε επίσημα τον Σεπτέμβριο του 2025.

Όπως ανέφερε, ο υπνοθεραπευτής είχε συνεργαστεί μαζί της, όπως και με άλλα πρόσωπα, χωρίς, σύμφωνα με τον ίδιο, να έχει σχέση με τον χώρο, τη μέθοδο ή τις ιατρικές επιλογές των δύο γιατρών.

Στον Νάσο Κομιανό είχε ζητηθεί να πραγματοποιήσει ένα ραντεβού, στο οποίο και πήγε, ενώ υπήρχε προγραμματισμένη ακόμη μία συνάντηση για το απόγευμα της Τετάρτης. Η συνάντηση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς είχε προηγηθεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Μάλιστα, όπως διευκρίνισε ο δικηγόρος, το συγκεκριμένο ραντεβού θα γινόταν σε διαφορετικό χώρο και όχι στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο εντολέας του δεν συμμετείχε στη λήψη της απόφασης για την ιατρική πράξη, δεν παρείχε τα μέσα ή τον τρόπο για την πραγματοποίησή της και δεν είχε οποιαδήποτε συμμετοχή σε αυτή.

Το μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη και η «συναπόφαση»

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Ιωάννης Γλύκας στο μήνυμα που έφτασε στον Νάσο Κομιανό και φέρεται να αποτελούσε προώθηση μηνύματος του Γιώργου Μαζωνάκη προς την Ιωάννα Γάκα.

Κατά την πλευρά του υπνοθεραπευτή, το περιεχόμενο του μηνύματος δείχνει ότι υπήρχε «συναπόφαση του Γιώργου Μαζωνάκη και της γιατρού».

Ο δικηγόρος υποστήριξε ακόμη ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης αποφάσισε την ίδια ημέρα, χωρίς παρότρυνση οποιουδήποτε, να προχωρήσει σε υδροθεραπεία την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια ακολούθησε η πλασμαφαίρεση.

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Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες και τις αποφάσεις που προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις καταθέσεις των εμπλεκόμενων προσώπων να αναμένεται να φωτίσουν τον ρόλο του καθενός στην υπόθεση.