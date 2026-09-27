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Την αλλοίωση των αποτελεσμάτων αλκοτέστ υποσχόταν σκεύασμα που διαφήμιζε 59χρονος σε μέσο κοινωνικό δικτύωσης, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κυκλοφορίας επιβλαβών φαρμάκων.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, μετά από σχετική καταγγελία μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), πραγματοποιήθηκε αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, από την οποία ταυτοποιήθηκε ο 59χρονος ως διαχειριστής της ιστοσελίδας, καθώς και εταιρεία που αποτελεί θυγατρική εταιρείας με έδρα στο εξωτερικό. Επιπλέον ενημερώθηκαν ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), καθώς και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

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Κατά τον έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο του ΕΦΕΤ στην ανωτέρω εταιρεία, εντοπίστηκαν συνολικά 99 τεμάχια του εν λόγω σκευάσματος, τα οποία δεσμεύθηκαν για τη διενέργεια δειγματοληψίας και ανάλυσης.

Παράλληλα, από την επιτόπια έρευνα προέκυψε ότι τα σκευάσματα δεν έφεραν ελληνικές επισημάνσεις, ενώ από την ανάλυση του Γενικού Χημείου του Κράτους διαπιστώθηκε ότι περιέχουν βιταμίνες έως και 6 φορές μεγαλύτερες από τα αντίστοιχα εμπλουτισμένα ελεύθερης αλκοόλης ποτά που έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, στις διαφημίσεις που έκανε η συγκεκριμένη εταιρεία στα social media ανέφερε πως το σκεύασμα περιείχε βιταμίνες C, B6 και πράσινο τσάι, καθώς και καφεΐνη. Μάλιστα, κυκλοφορούσε με διάφορα σλόγκαν τύπου «ΕΧΕΙΣ ΠΙΕΙ ΞΥΔΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΣΕ ΠΙΑΣΟΥΝ; ΝΟ POLICE ΡΟΦΗΜΑ». Το μπουκαλάκι κόστιζε 9,90 ευρώ.