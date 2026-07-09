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Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για διορισμό πραγματογνωμόνων που θα εξέταζαν την ψυχική κατάσταση και την αντιληπτική ικανότητα των μαρτύρων.

Ο κατηγορούμενος δικάζεται σε δεύτερο βαθμό για τρεις βιασμούς, καθώς η Εισαγγελία Εφετών άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης που του επέβαλε κάθειρξη δώδεκα ετών.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου προειδοποίησε την πλευρά της υπεράσπισης ότι δεν θα γίνουν δεκτές περαιτέρω καθυστερήσεις στη διαδικασία, υποδεικνύοντας τον αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρου σε αντίθετη περίπτωση.

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Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου επιστρέφει σήμερα, 8 Ιουλίου, ο Δημήτρης Λιγνάδης, καθώς η διαδικασία επανεκκινεί με τις κρίσιμες καταθέσεις των καταγγελλόντων.

Η προηγούμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου στις 2 Ιουλίου είχε διακοπεί μετά από κώλυμα του συνηγόρου υπεράσπισης λόγω της ταυτόχρονης συμμετοχής του στη δίκη Λυγγερίδη.

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Η πρόεδρος του δικαστηρίου είχε κάνει τότε δεκτό το αίτημα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο προς την πλευρά του κατηγορουμένου ότι δεν θα ανεχθεί περαιτέρω καθυστερήσεις και πως σε επόμενο αντίστοιχο αίτημα το δικαστήριο θα προχωρήσει στον αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρου.

Το δικαστήριο έχει απορρίψει το αίτημα της υπεράσπισης του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου να εφαρμοστούν οι προβλέψεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τους ευάλωτους μάρτυρες.

Η πλευρά Λιγνάδη είχε αιτηθεί τον διορισμό ειδικού ψυχολόγου ή ψυχιάτρου ως πραγματογνώμονα για να εξετάσει την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση των τριών καταγγελλόντων, καθώς και τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας.

Παρά το γεγονός ότι η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει να γίνει δεκτό το αίτημα και να αναβληθεί η δίκη προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη προετοιμασία, οι δικαστές απέρριψαν το αίτημα, ανοίγοντας τον δρόμο για την εξέταση μαρτύρων.

Σε αυτό το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ο Δημήτρης Λιγνάδης βρίσκεται αντιμέτωπος με αυστηρότερη ποινική μεταχείριση σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση. Στον πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή για τον βιασμό δύο 17χρονων το 2015 σε Αθήνα και Επίδαυρο, ενώ είχε αθωωθεί για τον βιασμό ενός 15χρονου και ενός ενήλικα.

Ωστόσο, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο έκανε δεκτή την έφεση που είχε ασκήσει η Εισαγγελία Εφετών κατά της πρωτόδικης απόφασης. Αυτό σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος δικάζεται πλέον από μηδενική βάση για τρεις συνολικά βιασμούς, καθώς επανεξετάζεται η υπόθεση του 15χρονου, ενώ παράλληλα το δικαστήριο θα κρίνει αν η ποινή των 12 ετών που του είχε επιβληθεί αρχικά ήταν δυσανάλογα χαμηλή σε σχέση με τη βαρύτητα των πράξεων και τη βλάβη που προκλήθηκε στα θύματα.

Πηγή: dikastiko.gr