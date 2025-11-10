Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών θα κάτσει ξανά σήμερα (10/11) ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης κατηγορούμενος για βιασμούς ανηλίκων. Η δευτεροβάθμια δίκη θα διεξαχθεί από μηδενική βάση, με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά ως προς την ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου.

Η υπόθεση εισάγεται προς εκδίκαση στο Εφετείο ύστερα από τρεις αναβολές. Η πρώτη δόθηκε τον Νοέμβριο του 2023 λόγω αποχής των δικηγόρων. Τον Σεπτέμβριο του 2025 υποβλήθηκε αίτημα αναβολής από την πλευρά ενός εκ των καταγγελλόντων που κατοικεί στο εξωτερικό και είχε βρει νέα δουλειά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λάβει άδεια για να παρασταθεί. Ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα και το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση.

Τον Μάρτιο του 2025 η δίκη αναβλήθηκε εκ νέου καθώς οι νέοι συνήγοροι του κατηγορούμενου, Χρήστος Μαυρομάτης και Σταύρος Γεωργόπουλος, ζήτησαν χρονικό περιθώριο για να μελετήσουν τη δικογραφία.

«Λόγω αιφνιδίων γεγονότων στην προηγούμενη υπεράσπιση του κατηγορούμενου αναλάβαμε πρόσφατα την υπόθεση, ζητούμε αναβολή για να προετοιμαστούμε» ανέφερε τότε ο συνήγορος Χρήστος Μαυρομάτης, αναφερόμενος στον θάνατο του δικηγόρου Αλέξη Κούγια που εκπροσώπησε τον κατηγορούμενο σε πρώτο βαθμό. Στο συγκεκριμένο αίτημα δεν έφερε αντίρρηση η υποστήριξη της κατηγορίας δηλώνοντας πως έχει ενημερωθεί για την κατάσταση και κατανοεί το εύλογο του αιτήματος.

Η πρωτόδικη απόφαση

Ύστερα από 17 μήνες προσωρινής κράτησης, ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου καταδικάστηκε τον Ιούλιο του 2022 από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών για δύο από τους τέσσερις βιασμούς για τους οποίους αρχικά κατηγορήθηκε.

Κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία (4 προς 3) για τους βιασμούς δύο 17χρονων, στην Αθήνα και στην Επίδαυρο, το 2015. Το δικαστήριο τον απάλλαξε ομόφωνα για τον βιασμό ενός ενηλίκου το 2018, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, και κατά πλειοψηφία για τον βιασμό ενός 16χρονου το 2011 λόγω αμφιβολιών.

Του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης δώδεκα ετών αλλά με αναστολή και ως εκ τούτου βρέθηκε εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους.

Το ενδεχόμενο μεγαλύτερης ποινής

Ωστόσο, το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών ενδέχεται να επιβάλει μεγαλύτερη ποινή στον κατηγορούμενο επειδή η εισαγγελέας Εφετών, Βασιλική Χαλβά, άσκησε έφεση τόσο ως προς το σκέλος της απόφασης που αφορά το ύψος των ποινών όσο και ως προς την αθώωση του Δ. Λιγνάδη για τον βιασμό του 16χρονου.

Έτσι, ο κατηγορούμενος θα ξαναδικαστεί για την υπόθεση του 16χρονου καθώς η εισαγγελική λειτουργός έκρινε ότι από την ακροαματική διαδικασία, τα στοιχεία, τους μάρτυρες και τη μαρτυρία του ίδιου του μηνυτή προέκυψε ότι η πράξη είχε τελεστεί.

Επίσης, σύμφωνα με το σκεπτικό της εισαγγελέως, η ποινή κάθειρξης για κάθε βιασμό θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη λόγω της απαξίας και της βαρύτητας της πράξης, της βλάβης που προξένησε στα θύματα, της έντασης του δόλου του κατηγορούμενου και της εκμετάλλευσης της εμπιστοσύνης κάθε παθόντος λόγω της ανηλικότητάς του.

Πηγή: Dikastiko

