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Ένα νέο πρόγραμμα στήριξης των οικογενειών που αποκτούν παιδί θέτει σε εφαρμογή ο Δήμος Κηφισιάς από την 1η Ιανουαρίου 2027, προβλέποντας οικονομική ενίσχυση έως 3.000 ευρώ, απαλλαγή από δημοτικά τέλη για έναν χρόνο και επιπλέον εκπτώσεις μέσω συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Η οικονομική ενίσχυση θα κυμαίνεται από 1.000 έως 3.000 ευρώ και θα χορηγείται κλιμακωτά, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια που θα ισχύουν.

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Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα αφορά οικογένειες δημοτών Κηφισιάς, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς είναι δημότης και κατοικεί στον Δήμο Κηφισιάς για τουλάχιστον δύο συνεχόμενα χρόνια πριν από τη γέννηση του παιδιού.

Τα ακριβή εισοδηματικά όρια, οι επιμέρους κατηγορίες δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης θα καθοριστούν με αποφάσεις του δήμου.

Απαλλαγή από δημοτικά τέλη για έναν χρόνο

Παράλληλα, το πρόγραμμα προβλέπει απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για διάστημα ενός έτους.

Το μέτρο αφορά οικογένειες δημοτών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, οι οποίες θα αποκτήσουν νέο μέλος από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης ειδικές εκπτώσεις για τις δικαιούχες οικογένειες σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, διευρύνοντας το πλαίσιο των παροχών προς τις οικογένειες που αποκτούν παιδί.