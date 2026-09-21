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Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν την Τετάρτη ο 76χρονος και η 21χρονη που συνελήφθησαν για το περιστατικό στην πλαζ της Βουλιαγμένης, όπου έχασε τη ζωή του ένας 82χρονος.

Σε βάρος τους ασκήθηκαν, κατά περίπτωση, διώξεις για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση.

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Μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν στις 09:30 το πρωί της Τετάρτης.

Κατά πληροφορίες, ο 76χρονος εξακολουθεί να αρνείται ότι επιτέθηκε και χτύπησε τον 82χρονο, αμφισβητώντας την εκδοχή που τον θέλει να έχει προβεί στον ξυλοδαρμό του ηλικιωμένου.

Το χρονικό του περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 82χρονου

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πλαζ Βουλιαγμένης, όταν οι δύο ηλικιωμένοι διαπληκτίστηκαν για μία ξαπλώστρα. Ακολούθησε έντονη λογομαχία και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η αντιπαράθεση δεν περιορίστηκε στα λόγια, αλλά εξελίχθηκε σε χειροδικία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στον ξυλοδαρμό φέρεται να συμμετείχαν και άλλα άτομα που βρίσκονταν μαζί με τον 76χρονο.

Ο 82χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Ασκληπιείο Βούλας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, περίπου στις 11 το πρωί ο ηλικιωμένος υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.