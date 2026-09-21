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Δύο συλλήψεις έφερε εν τέλει ο άγριος καυγάς που εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής (20.09.2026) στη Βουλιαγμένη και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 82χρονου. Η προσαγωγή της 21χρονης ΑμεΑ που συνόδευσε τον 76χρονο μετατράπηκε εν τέλει σε σύλληψη και οι δύο τους αναμένεται να περάσουν εντός της ημέρας το κατώφλι του εισαγγελέα.

Η ανήκουστη τραγωδία έγινε το πρωί της Κυριακής, στην παραλία «Ακτή Βουλιαγμένης» όταν οι δύο άνδρες ξεκίνησαν άγριο καυγά και πιάστηκαν στα χέρια για μία ξαπλώστρα. Ο 82χρονος, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, υπέστη ανακοπή και λίγη ώρα μετά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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Οι αστυνομικοί συνέλαβαν από την πρώτη στιγμή τον 76χρονο με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης και προσήγαγαν την 21χρονη ΑμεΑ που τον συνόδευε στην παραλία τη στιγμή του καυγά. Εν τέλει συνελήφθη και η νεαρή ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση.

Ο 76χρονος υποστηρίζει την αθωότητά του, λέγοντας πως ο 82χρονος επιτέθηκε πρώτος και εκείνος αντέδρασε στην προσπάθειά του να προστατευτεί.

Υποστήριξε πως ο 82χρονος χτύπησε πρώτα την 21χρονη, όταν προσπάθησε να πιάσει κάποιες από τις ξαπλώστρες.

«Το πώς έγινε… Κακιά στιγμή, κακιά η ώρα που λένε. Αυτός είχε πέντε-έξι καρέκλες και πέντε-έξι ξαπλώστρες άλλες και με πράγματα επάνω χωρίς να είναι. Δύο άτομα ήταν, αυτός και η γυναίκα του. Και πήγα να πάρω ξαπλώστρες εγώ με την κοπέλα που ήμασταν παρέα και της λέει αυτός ”Άσ’ τες κάτω μωρή κ…” και σηκώνεται και την χτυπάει. Εν τω μεταξύ κάτι είπε η κοπέλα σε αυτόν και σηκώνεται και της ρίχνει μια μπουνιά. ”Βρε άνανδρε, χτυπάς τις γυναίκες;” του λέω», ανέφερε αρχικά σύμφωνα με το MEGA.

«Και γυρίζω με το πίσω μέρος για να τον δω και μου κοπανάει όπως κρατάω εγώ την ξαπλώστρα, κοπανάει και εμένα μια στο σαγόνι. Το σαγόνι έχει στραβώσει εμένα τώρα. Εγώ έπεσα κάτω ζαλίστηκα, σηκώθηκα. Μετά πού σηκώθηκα, δεν θυμόμουν τίποτα. Κόσμος μαζεύτηκε κάργα εκεί και έγινε ιστορία. Η κοπέλα είναι ΑμεΑ. Δεν τρόμαξε; Αφού έπαθε σοκ, έπαθε κρίση. Τώρα τι έγινε με τους άλλους αυτούς δεν ξέρω» συνέχισε.

Με το που ο 82χρονος κατέρρευσε, μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον επαναφέρουν.

Εν τέλει λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.