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Ο 82χρονος υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια του καυγά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Ο 76χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ενώ η 21χρονη που τον συνόδευε αφέθηκε ελεύθερη από τις αρχές.

Ο συλληφθείς υποστηρίζει ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο στον ίδιο και στη συνοδό του, προκαλώντας τους σωματικές βλάβες κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης.

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Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ένας 82χρονος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από έναν 76χρονο με αφορμή μία ξαπλώστρα σε παραλία στη Βουλιαγμένη. Ο δράστης συνοδευόταν από μία 21χρονη. Οι δυο τους φαίνεται πως χτύπησαν σκληρά τον 82χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε.

Η νεαρή κοπέλα αφέθη ελεύθερη, ενώ ο ηλικιωμένος συνελήφθη για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Όπως ισχυρίζεται στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» όταν αυτός πήγε να πάρει μια ξαπλώστρα ο 82χρονος επιτέθηκε και σε εκείνον και στην 21χρονη, στην οποία έχωσε και μπουνιά.

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Την ώρα του τσακωμού ο 82χρονος κατέρρευσε, αφού σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη ανακοπή, και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε, παρά την υπεράνθρωπη προσπάθεια των γιατρών.

Ο 76χρονος θέλησε να μιλήσει για το άγριο περιστατικό και όπως ισχυρίζεται το θύμα ήταν αυτό που τους επιτέθηκε, όταν πρώτα χτύπησε την 21χρονη που ήταν μαζί του, η οποία είναι ΑμεΑ και έπαθε σοκ από το περιστατικό.

«Βρε άνανδρε, χτυπάς τις γυναίκες;»

«Το πώς έγινε… Κακιά στιγμή, κακιά η ώρα που λένε. Αυτός είχε πέντε-έξι καρέκλες και πέντε-έξι ξαπλώστρες άλλες και με πράγματα επάνω χωρίς να είναι. Δύο άτομα ήταν, αυτός και η γυναίκα του. Και πήγα να πάρω ξαπλώστρες εγώ με την κοπέλα που ήμασταν παρέα και της λέει αυτός ”Άσ’ τες κάτω μωρή κ…” και σηκώνεται και την χτυπάει. Εν τω μεταξύ κάτι είπε η κοπέλα σε αυτόν και σηκώνεται και της ρίχνει μια μπουνιά. ”Βρε άνανδρε, χτυπάς τις γυναίκες;” του λέω.

Και γυρίζω με το πίσω μέρος για να τον δω και μου κοπανάει όπως κρατάω εγώ την ξαπλώστρα, κοπανάει και εμένα μια στο σαγόνι. Το σαγόνι έχει στραβώσει εμένα τώρα. Εγώ έπεσα κάτω ζαλίστηκα, σηκώθηκα. Μετά πού σηκώθηκα, δεν θυμόμουν τίποτα. Κόσμος μαζεύτηκε κάργα εκεί και έγινε ιστορία. Η κοπέλα είναι ΑμεΑ. Δεν τρόμαξε; Αφού έπαθε σοκ, έπαθε κρίση. Τώρα τι έγινε με τους άλλους αυτούς δεν ξέρω».