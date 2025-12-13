Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίς σήμερα (13/12) το απόγευμα στη Νάξο, στον χώρο όπου εκτελούνται οι εργασίες για την ανάπλαση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου στην περιοχή της Χώρας.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, υποχώρησε κιγκλίδωμα με αποτέλεσμα δύο εργάτες να πέσουν από ύψος και να εγκλωβιστούν μέσα σε τάφρο.

Οι εργάτες έπεσαν μέσα σε τεχνητό μακρόστενο άνοιγμα το οποίο είχε δημιουργηθεί στο έδαφος για τις ανάγκες του έργου και μάλιστα με αρκετά μεγάλο βάθος.

Εργατικό ατύχημα στη Νάξο – Πηγή: cyclades24

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νάξου η οποία έσπευσε στο σημείο και ξεκίνησε η επιχείρηση του απεγκλωβισμού των εργατών. Ο ένας απεγκλωβίστηκε σχετικά γρήγορα και μεταφέρθηκε ελεφρά τραυματισμένος στο Κέντρο Υγείας Νάξου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για τον δεύτερο εργάτη, η Πυροσβεστική Υπηρεσία χρειάστηκε να εφαρμόσει ειδικό σχέδιο και απεγκλωβίστηκε μετά από μία ώρα. Με τη σειρά, μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Κέντρο Υγείας με ελαφρά τραύματα.

Εργατικό ατύχημα στη Νάξο – Πηγή: cyclades24

Ήδη έχει ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος.

(Με πληροφορίες από Cyclades24)