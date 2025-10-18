Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την εξιχνίαση της σοκαριστικής διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με τους αστυνομικούς να εστιάζουν σε ένα λευκό αυτοκίνητο που φέρεται να συνδέεται με τη διαφυγή του ενός συλληφθέντα.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές εκτιμούν ότι με αυτό το όχημα διέφυγε προς την Καλαμάτα ο 22χρονος που τελικά παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ.

Advertisement

Advertisement

Ο νεαρός είχε ισχυριστεί ότι κολύμπησε από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα, όμως αυτός ο ισχυρισμός δεν έγινε πιστευτός.

Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο φαίνεται το λευκό αυτοκίνητο να βρίσκεται κοντά στο κάμπινγκ μετά τη δολοφονία.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το ίδιο όχημα εθεάθη και κοντά στο σπίτι του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στις 7 Σεπτεμβρίου — την ημέρα της επίθεσης με αεροβόλο όπλο κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη, για την οποία είχε αναλάβει την ευθύνη ο 22χρονος.

Με βάση τα νέα στοιχεία, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 22χρονος δεν έδρασε μόνος του, αλλά είχε βοήθεια τόσο στο περιστατικό του Σεπτεμβρίου όσο και την ημέρα του διπλού φονικού.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο ποιος βρισκόταν στο όχημα και αν τον βοήθησε στη διαφυγή.

Τι θα γίνει με την αναπαράσταση του διπλού φονικού

Η οικογένεια του 69χρονου θύματος έχει αιτηθεί την αναπαράσταση του εγκλήματος, ωστόσο μέχρι στιγμής η ανακρίτρια δεν έχει αποφασίσει αν θα πραγματοποιηθεί.

Δεν αποκλείεται, πάντως, να ζητηθεί η διεξαγωγή της τις επόμενες ημέρες, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία από την απολογία των δύο 22χρονων, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο, Κυριακή.