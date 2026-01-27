Κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης επικράτησε την Τρίτη, 27 Ιανουαρίου, στη δικαστική αίθουσα κατά τη διάρκεια της δίκης για τη δολοφονία του αστυνομικού, καθώς ο Γιώργος Λυγγερίδης και η μνήμη του κυριάρχησαν στις καταθέσεις των συγγενών του.

Συγκεκριμένα, ο πατέρας του θύματος, Θανάσης Λυγγερίδης, ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα και εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ εναντίον των κατηγορουμένων, χαρακτηρίζοντας τους δράστες ως «άτομα που έχουν μάθει να επιβιώνουν μέσα στον όχλο» και τους αποκάλεσε «μπαχαλόμαγκες». Τόνισε, μάλιστα, πως ο συγκεκριμένος όχλος λειτουργεί ως ένα εργοστάσιο που παράγει δολοφόνους.

Ο Θανάσης Λυγγερίδης περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο το πώς η δολοφονία του γιου του διέλυσε την οικογένειά τους. Αναφέρθηκε στη μοιραία νύχτα του Δεκεμβρίου του 2023 και υπογράμμισε πως πρόθεση των κατηγορουμένων δεν ήταν μόνο να χτυπήσουν τον γιο του. Επεσήμανε ότι στόχος τους ήταν να σκοτώσουν πολλούς αστυνομικούς εκείνο το βράδυ.

Η στάση των κατηγορουμένων και ο Γιώργος Λυγγερίδης

Ο πατέρας του αδικοχαμένου αστυνομικού κατήγγειλε τη στάση των κατηγορουμένων μετά το τραγικό συμβάν. Υποστήριξε πως – μέχρι και σήμερα – κανείς από αυτούς δεν έχει εκφράσει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια. Αντιθέτως, ανέφερε πως τη βραδιά των επεισοδίων πανηγύριζαν για το γεγονός ότι σκότωσαν έναν αστυνομικό. Ολοκληρώνοντας την κατάθεσή του, απευθύνθηκε στους δικαστές και ζήτησε την απόδοση Δικαιοσύνης.

Αμέσως μετά, κατέθεσε η αδελφή του θύματος. Η ίδια ξέσπασε σε κλάματα και ανέφερε από το βήμα πως οι κατηγορούμενοι πήγαν στο σημείο αποφασισμένοι να σκοτώσουν. Τη σκυτάλη των καταθέσεων πήρε συνάδελφος του θύματος από τη διμοιρία που δέχθηκε την επίθεση. Η οικογένεια υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως επρόκειτο για δολοφονική επίθεση με στόχο την εξόντωση όλων των αστυνομικών της διμοιρίας. Οι 17 συνάδελφοι του θύματος έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για απόπειρα ανθρωποκτονίας.