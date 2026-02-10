Με τις καταθέσεις των αστυνομικών που υπηρετούσαν στη διμοιρία των ΜΑΤ το βράδυ των επεισοδίων της 7ης Δεκεμβρίου του 2023 έξω από το γήπεδο Ρέντη, που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη από ναυτική φωτοβολίδα, συνεχίστηκε την Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου, η δίκη.

Δύο συνάδελφοι του Γιώργο Λυγγερίδη κατέθεσαν και συγκεκριμένα ο Προϊστάμενος της διμοιρίας και ένας ακόμα αστυνομικός. Και οι δύο υποστήριξαν ότι υπήρχε οργανωμένο σχέδιο κατά των αστυνομικών δυνάμεων και ότι όλα έγιναν με ανθρωποκτόνο πρόθεση.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης έκαναν πολλές ερωτήσεις για την τακτική την οποία εφάρμοσε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων η αστυνομία, ενώ ταυτόχρονα προβλήθηκε πολλές φορές το βίντεο από τα συγκεκριμένα επεισόδια.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σήμερα και επόμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου είναι αύριο στις 10 το πρωί.