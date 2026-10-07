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Συμπληρωματικά απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης οι δύο κατηγορούμενοι που φέρονται ως φυσικοί δράστες της φονικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα.

Ο 29χρονος και η 26χρονη, οι οποίοι είναι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση, κλήθηκαν σε συμπληρωματική απολογία στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ποινικής αξιολόγησης των πράξεων που συνδέονται με τον νόμο για την τρομοκρατία και επισύρουν πιο βαριές ποινές.

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Η διαδικασία ήταν σύντομη και τυπική, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι παρέμειναν για λίγα λεπτά ενώπιον της ανακρίτριας. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους δεν μεταβλήθηκε το καθεστώς προσωρινής κράτησής τους και επέστρεψαν στις φυλακές όπου κρατούνται.

Από το πρωί είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους δύο κατηγορούμενους. Η μεταγωγή τους έγινε κάτω από αυστηρά αστυνομικά μέτρα.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες, στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας, οι δύο συγκατηγορούμενοί τους που είναι επίσης προφυλακιστέοι. Πρόκειται για τον 24χρονο ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση, καθώς και τον 25χρονο που υποδείχθηκε από τον προηγούμενο ως το πρόσωπο στο οποίο παρέδωσε τα κλειδιά του συγκεκριμένου διαμερίσματος.

Οι βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν μεταξύ άλλων τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, της τρομοκρατικής οργάνωσης, της έκρηξης, της κατοχής εκρηκτικών και του εμπρησμού. Παράλληλα, στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται οι δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της ίδιας μέρας (1η Ιουλίου) στις οικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη, ενέργειες για τις οποίες οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας είναι σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση των δραστών.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ