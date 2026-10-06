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«Η επίθεση ήταν πραγματικά οργανωμένη, έγινε με πολύ μεγάλη συστηματικότητα και ο σκοπός τους ήταν ξεκάθαρος. Θέλανε να σκοτωθεί κόσμος», είπε η Αφροδίτη Νέστορα, αναφερόμενη στον θάνατο της μητέρας της μετά από τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.

Οι δηλώσεις της Αφροδίτης Νέστορα

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η Αφροδίτη Νέστορα με αφορμή την κλήση των τεσσάρων κατηγορουμένων για συμπληρωματικές εξηγήσεις στην ανακρίτρια τόνισε: «Το ζητούμενο όλων μας και εμένα προσωπικά είναι να διαλευκανθεί η υπόθεση στο 100%. Ο τρόπος με τον οποίο στήσανε στην ουσία μία πραγματική ενέδρα θανάτου».

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Σημείωσε πως η επίθεση στο σπίτι της ήταν οργανωμένη και είχε προηγηθεί παρακολούθηση για μεγάλο χρονικό διάστημα: «Η επίθεση ήταν πραγματικά οργανωμένη, έγινε με πολύ μεγάλη συστηματικότητα και ο σκοπός τους ήταν ξεκάθαρος. Θέλανε να σκοτωθεί κόσμος».

Υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο απλώς για μια ενέργεια πρόκλησης αναστάτωσης, αλλά για μια οργανωμένη επίθεση από ομάδα προσώπων. Για τα τραύματα που υπέστη, η κ. Νέστορα ανέφερε ότι η αποκατάστασή τους θα απαιτήσει χρόνο. «Σίγουρα θα περιμένω έναν με ενάμιση χρόνο για να δω τι μου έχει αφήσει όλη αυτή η περιπέτεια», είπε.

«Το βαρύτερο βέβαια απ’ όλα είναι η απώλεια της μητέρας μου, το οποίο πραγματικά δεν πρόκειται να ξεπεραστεί», σημείωσε, εκφράζοντας την ευχή κανένας άνθρωπος να μη χρειαστεί να βιώσει μια αντίστοιχη οικογενειακή τραγωδία.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε τι θα έλεγε στους δράστες, η ίδια αναρωτήθηκε τι θα έλεγαν αν αυτό συνέβαινε στη μητέρα τους.

Καταδίκασε απερίφραστα τέτοιες ενέργειες, τονίζοντας ότι τρομοκρατικές και δολοφονικές επιθέσεις πρέπει να καταδικάζονται από το σύνολο της κοινωνίας. Η Αφροδίτη Νέστορα δήλωσε αποφασισμένη να επιστρέψει στην εργασία και στην καθημερινότητά της, αλλά και να συνεχίσει την εθελοντική της δράση.