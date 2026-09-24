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Η ίδια δήλωσε ότι προσπαθεί να επανέλθει στους κανονικούς ρυθμούς της ζωής και της επαγγελματικής της δραστηριότητας ως δικηγόρος.

Σχετικά με την πολιτική, επιβεβαίωσε τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό και εξέφρασε τη διάθεσή της να προσφέρει στη χώρα.

Νέστορα υπογράμμισε ότι δεν επιθυμεί το τραγικό περιστατικό που βίωσε να αποθαρρύνει τους νέους ανθρώπους από την ενεργό ενασχόληση με τα κοινά.

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Στην εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, στην απώλεια της μητέρας της, στο ενδεχόμενο να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, αλλά και στην προσπάθειά της να επιστρέψει στην καθημερινότητα και την επαγγελματική της ζωή αναφέρθηκε η Αφροδίτη Νέστορα, μιλώντας στο Mega.

Η ίδια αναφέρθηκε με συγκινησιακή φόρτιση στην απώλεια της μητέρας της, σημειώνοντας ότι «χάθηκε με έναν τόσο χυδαίο τρόπο». Όπως είπε, συνεχίζει την προσπάθεια να σταθεί ξανά στα πόδια της, καθώς, όπως τόνισε, «το μεγαλύτερο πλήγμα που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι διαταράσσεται η κανονικότητα, του ανθρώπου της οικογένειας της γειτονιάς».

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«Είναι σημαντικό για εμένα που βρίσκονται εδώ. Είναι η μοναδική απάντηση που μπορούμε να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που δημιούργησαν όλη αυτή την κατάσταση χωρίς λόγο και αιτία, με την τραγική συνέπεια για τη ζωή της μητέρας μου, το ιερότερο πρόσωπο στη ζωή κάθε ανθρώπου, η οποία χάθηκε με έναν τόσο χυδαίο τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πολιτική και η συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Σε ερώτηση σχετικά με το εάν προτίθεται να έχει ενεργό πολιτική παρουσία, η Αφροδίτη Νέστορα αποκάλυψε ότι είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον πρωθυπουργό, τον οποίο ευχαρίστησε για τη στάση που κράτησε ο ίδιος προσωπικά, αλλά και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μετά το τραγικό περιστατικό.

«Είχα την τιμή να συναντήσω τον πρωθυπουργό. Τον ευχαρίστησα για τη στάση που κράτησε ο ίδιος προσωπικά και όλα τα στελέχη της ΝΔ για το τραγικό συμβάν και έθεσα εαυτόν στη διάθεσή του. Του δήλωσα ότι θέλω να συνεχίσω να προσπαθώ για τη μεγάλη εικόνα, αυτό που προωθεί και ο πρωθυπουργός, για τη Θεσσαλονίκη για τη χώρα», είπε.

Η ίδια υπενθύμισε ότι είχε πολιτευτεί το 2023 και ότι έκτοτε δεν σταμάτησε να ασχολείται με την πολιτική, παράλληλα με την επαγγελματική της δραστηριότητα.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ στις επόμενες εκλογές, απάντησε: «Θεωρώ ότι τη δύναμη στη δίνει ο κόσμος με τον σταυρό. Από εκεί και πέρα ο πρωθυπουργός ξέρει όλα τα δεδομένα, τα λαμβάνει υπόψιν, σέβεται όλες τις καταστάσεις, δείχνει ενσυναίσθηση και ευαισθησία. Αυτός αποφασίζει, αυτός δίνει τον ρυθμό».

«Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται ανθρώπους που να την αγαπούν»

Αναφερόμενη στη Θεσσαλονίκη, υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται έμπρακτα για την πόλη και την ανάδειξή της.

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«Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται ανθρώπους που να την αγαπούν και να την προωθούν και να προσπαθούν να την αναδείξουν», σημείωσε. Όσον αφορά το εάν έχει φοβηθεί μετά τα όσα συνέβησαν, παραδέχθηκε ότι η ζωή της έχει αλλάξει και ότι το περιστατικό την έχει επηρεάσει.

«Δεν θα σας πω ότι είμαι όπως ήμουν πριν. Είμαι ένας άνθρωπος αισιόδοξος, δεν έχω δεύτερες σκέψεις, πολύ θετικός με τους ανθρώπους. Συνέβη αυτό το γεγονός όπου είναι πέρα από κάθε αρρωστημένη φαντασία και φυσικά έχει διαφοροποιηθεί η καθημερινότητά μου, η κανονικότητά μου στη δουλειά μου στη ζωή μου. Εννοείται ότι έχω επηρεαστεί», ανέφερε.

Κλείνοντας, η Αφροδίτη Νέστορα αναφέρθηκε και στη σχέση της με την πολιτική, τονίζοντας ότι συνεχίζει να ασχολείται με αυτήν έχοντας παράλληλα την επαγγελματική της δραστηριότητα.

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«Ασχολούμαι με την πολιτική με πολύ μεγάλο μεράκι έχοντας την ασφάλεια της δουλειάς μου. Είμαι 20 χρόνια δικηγόρος, δεν τη φοβάμαι τη δουλειά, και θέλω να προσφέρω γιατί μπορώ να το κάνω», δήλωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία της το τραγικό περιστατικό που βίωσε η ίδια και η οικογένειά της να μην αποθαρρύνει άλλους ανθρώπους από την ενασχόληση με τα κοινά.

«Όλοι νέοι άνθρωποι που βιοπορίζονται από την εργασία τους είναι καλό να ασχολούνται με την πολιτική. Δεν θέλω αυτό που συνέβη σε μας, το τόσο τραγικό και χυδαίο, να είναι αποτρεπτικό για ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική», κατέληξε.

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